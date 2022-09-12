«Буду и дальше карать преступников и негодяев» – интервью с Эльманом Пашаевым

Эльман Пашаев вышел из здания Московской коллегии адвокатов, сияя от счастья. В руке его была красная корочка адвоката. Лишённый статуса после процесса над Михаилом Ефремовым юрист на несколько лет вынужденно отошёл от дел, коротая дни в казино Монте-Карло и катаясь на своём «Роллс-Ройсе» по Лазурному берегу. Однако всё хорошее когда-нибудь заканчивается, и Эльману Пашаеву снова нужны деньги. Корреспондент «Панорамы» пообщался с культовым адвокатом и выяснил, что он считает своим жизненным призванием и миссией.

К.П.: Здравствуйте, Эльман Магеррамович!

Э.П.: Буон помериджо, как говорят у нас в Монако!

К.П.: В смысле, добрый день? Давайте по-русски, наши читатели не англичане. Расскажите, что вы чувствуете?

Э.П.: Восторг! Я без этой корочки был, как без рук. Теперь снова могу взяться за работу.

К.П.: Будете снова защищать всяких скандальных персонажей?

Э.П.: Защищать? Что вы имеете в виду?

К.П.: Вы ведь адвокат. Ваша работа – защищать людей в суде.

Э.П.: Ничего подобного. Да, я адвокат, но я не так воспитан, чтобы оправдывать всяких мерзавцев и негодяев.

К.П.: Но вы ведь защищали Михаила Ефремова!

Э.П.: Я защищал? Эльман Пашаев защищал Михаила Ефремова?! Вы знаете, в приличных домах за такие слова молча бьют в морду.

К.П.: Но ведь…

Э.П.: Дайте договорить! Что вы меня перебиваете? Уже в третий раз перебиваете. Итак, никакого Ефремова я никогда в жизни не защищал. Напротив, я его наказывал.

К.П.: То есть?

Э.П.: Да что же вы мне слова вставить не даёте?! Вот сейчас развернусь и уйду. Я говорю, я наказывал его, или воздавал ему за грехи. Он вообще-то человека убил! А тут началось – народный артист, всеобщий любимец, дайте ему адвоката…

К.П.: Почему вы не отказались быть его защитником?

Э.П.: Если бы я отказался, то кто-нибудь другой бы согласился. И чего доброго, отмазал бы его от тюрьмы.

К.П.: Вы хотите сказать, что намеренно добивались обвинительного приговора?

Э.П.: Не просто обвинительного, а самого сурового! Вот вы бы хотели, чтобы по Москве летали на «майбахах» такие вот обдолбанные и пьяные в стельку «народные любимцы»? И я бы не хотел! Я тут живу, тут дети мои живут. Это мой город! И я забочусь о безопасности его жителей.

К.П.: Но ведь Ефремов платил вам деньги!

Э.П.: Мавроди тоже платили, ну и что?

К.П.: Хотите сказать, вы обманывали Ефремова?

Э.П.: Хочу сказать, что у вас странное представление о справедливости. То есть, с тем, что я упёк его на крытую, вы смирились, а с тем, что ещё немного денег с этого поимел – нет?

К.П.: Разумно, вопрос снят. Скажите, чем планируете заниматься дальше?

Э.П.: Тем же, что и раньше. Карать и наказывать преступников и негодяев.

К.П.: Вы прям как супергерой!

Э.П.: Знаете, я задумывался над карьерой супергероя. Но потом понял, что в маске и трико я выгляжу нелепо, а вот костюм адвоката мне идёт. Но суть та же. Ни одному убийце, негодяю и мошеннику не удастся уйти от тюрьмы, пока рядом Эльман Пашаев!

К.П.: Какое следующее дело будете вести?

Э.П.: Меня попросили заняться Алексеем Навальным. Я слышал, что ему по совокупности 9 лет выписали. Это несправедливо, мы пойдём на апелляцию.

К.П.: Ну, теперь пожизненный срок Алексею Анатольевичу обеспечен.

Э.П.: Близко, но не совсем. Мы будем добиваться его экстрадиции в ДНР, там, как вы знаете, разрешена смертная казнь.

К.П.: Что же, желаем успехов.

Э.П.: Чао!

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