Психобиотики: что это такое и действительно ли они помогают стабилизировать психическое состояние

Психобиотики — это совокупность пробиотиков и тк называемых пребиотиков, которые непосредственно влияют на психическое состояние человека из-за взаимодействия с кишечным микробиомом. В последние несколько лет ученые активно изучают их тандем с точки зрения лечения заболеваний мозга. Речь идет, прежде всего, о депрессии, повышенной тревожности и деменции. Влияет ли улучшение здоровья кишечника на психическое состояние человека?

Что мы знаем о психобиотиках

По словам профессора пищевой микробиологии Г. Гибсона, психобиотики — это пробиотики, которые воздействуют на когнитивные функции. Пробиотики, в свою очередь, — это живые микроорганизмы, которые несут пользу для нашего кишечника. Пребиотики же являются стимуляторами роста полезных микробов.

Концепция психобиотиков возникла, когда обнаружилось, что психическое здоровье человека и патологии ЖКТ сосуществуют. Когнитивные и психоэмоциональные центры мозга связаны с активностью кишечника. Поэтому наши мысли и эмоции могут влиять на проницаемость кишечника, иммунные реакции.

Данная взаимосвязь носит двунаправленный характер. Здоровье кишечника прямо влияет на умственную деятельность. Психобиотики могут оказаться перспективны в лечении синдрома раздраженного кишечника и хронической усталости, депрессии.

Что наука говорит о психобиотиках

Исследования психобиотиков активно продолжаются и сегодня. В основном, они сосредоточены на том, как диета может влиять на про- и пребиотики, чтобы вырабатывать нейротрансмиттеры. Связанные с настроением нейротрансмиттеры вырабатываются в кишечнике, впоследствии посредством крови проникают в мозг. Речь идет, прежде всего, о дофамине, серотонине, норадреналине, ацетилхолине.

Микробиом развивается вместе с ЦНС. Поэтому психобиотики могут оказаться эффективны в ходе терапии последствий стресса.

Ученые уверены, что существует связь между патологиями кишечника и депрессией. Психобиотики помогают процессам иммунной системы, полноценной ее работе и отличному здоровью кишечника.

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Будущее психобиотиков

Когда дело доходит до исследования психобиотиков, специалисты относят их в первую очередь с различного рода когнитивными проблемами, начиная повышенной тревожностью и заканчивая слабоумием. Сегодня ученые работают над изучением химических сигналов как ответную реакцию на пробиотики, используя при этом МРТ-изображения мозга и кишечника.

Также специалисты изучают, как растительная диета влияет на пациентов с расстройствами психики, в том числе с депрессией. Уже сейчас можно утверждать, богатый ферментированными продуктами рацион помогает им из-за воздействия на микробиоту кишечника.

Тот факт, что теперь можно будет предотвратить или вылечить психические нарушения посредством диеты и без зависимости от антидепрессантов, только воодушевляет ученых. Однако требуется провести дополнительные исследования. Они позволят определить конкретные штаммы патогенов и их точный механизм воздействия. Теперь специалистам предстоит понять, как про- и пребиотики могут влиять на различного рода участки тела, включая дерму, ротовую полость и даже влагалище.