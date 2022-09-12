Редкий выход: Дэниел Рэдклифф со своей девушкой Эрин Дарк на кинофестивале в Торонто

Эстафета киносмотров, которая завершается сегодня оглашением победителей фестиваля в Венеции, в Торонто только набирает обороты. 8 сентября здесь стартовал 47-й ежегодный международный кинофестиваль TIFF. Одним из первых премьерных показов стала картина режиссера Эрика Аппеля “Странные: История Эла Янковича”. Главную роль в фильме сыграл Дэниел Рэдклифф. На полосатой ковровой дорожке, ставшей альтернативой традиционной красной, 32-летний актер появился под руку со своей давней возлюбленной, 37-летней актрисой Эрин Дарк, с которой встречается уже более 10 лет. Пара старается не афишировать свои отношения и редко появляются на публике вместе, но в этот раз у Рэдклиффа был особый повод, чтобы вывести свою девушку в свет. Как признался Дэниел журналистам, Эрин пришлось пережить не простой период, пока он готовился к съемкам.

В биографическом фильме Аппеля Рэклифф сыграл американского музыканта Альфреда Мэттью Янковича, известного своими пародиями на современные англоязычные хиты. Их он исполнял под аккордеон, так что Дэниэлу для достоверности в кадре пришлось не только примерить кудрявый парик и отрастить усы, но и освоить этот музыкальный инструмент.

Один только куплет My Bologna я учил целый месяц, так что моя девушка жила в настоящем аду – со смехом признался актер.

На премьеру в Торонто звезда поттерианны пришел в щегольском темно-синем костюме, под который надел рубашку с графичным рисунком и отполированные до блеска черные ботинки. Эрин Дарк, которая в этом году перекрасилась из брюнетки в блондинку, поддержала любимого голубым платьем с перфорацией, минималистичными серебряными босоножками и алым акцентом на губах.

Напомним, актеры Дэниел Редклифф и Эрин Дарк познакомились в 2012 году на съемках драмы “Убей своих любимых”. В 2017-м СМИ писали о том, что пара собирается пожениться, однако новостей о счастливом событии пока так и не последовало.