Ким Кардашьян – в зале, сумки Сары Джессики Паркер – на подиуме: как прошел показ Fendi

Недели моды в Нью-Йорке не обходятся без именитых лиц – как на подиуме, так на первых местах в зрительного зала. Но на вчерашнем шоу итальянского дома Fendi, который пошел в бальном зале Hammerstein в Манхэттен-центре, их высадился целый звездный десант. Специальной гостьей показа стала Сара Джессика Паркер. И не случайно. Зимой этого года голливудская актриса представила лимитированную серию знаменитой сумки Baguette, созданную специально для сериала HBO Max “И просто так”. Клач, расшитый розовыми пайетками, появился в девятом эпизоде под названием “Безвоздмездно”, который вышел в эфир 27 января 2022 года. И вот теперь – на подиуме в Нью-Йорке. В дефиле с ней, и еще одной сумкой, к которой приложила свою творческую руку Джессика Паркер, прошлись профессиональные модели. Сама же Актриса заняла место в зрительном ряду – по соседству с Ким Кардашьян.

Эмбер Валлетта и Сара Джессика Паркер

В отличие от Паркер, которая пришла в довольно спокойном наряде – шифоновой юбке, сером жакете, акцентных остроносых туфлях на высоком каблуке и сумке, конечно же, Fendi Baguette – Ким не стала скромничать. В этот вечер ее выбор пал на прозрачное сетчатое платье, эффектно подчерчивающее идеальные формы матери четырех детей. Среди гостей так же отметились Кейт Мосс, Наоми Уоттс, Карли Клосс, Рэйчейл Броснахэн, Винни Харлоу и другие. На подиуме тоже не обошлось без звездных лиц – летящей походкой новую коллекцию Fendi продемонстрировали Белла Хадид и Линда Евангелиста. Последняя, к слову, только недавно вернулась в фэшн-бизнес после пяти лет затворничества. Топ-модель 90-х долгое время скрывалась из-за неудачной косметической процедуры, изменившей ее тело и лицо.

Лала Энтони, Ким Кардашьян и Сара Джессика Паркер Винни Харлоу и Ким Кардашьян Наоми Уоттс Лили Аллен Рэйчел Броснахан Оливия Калпо Шей Митчелл