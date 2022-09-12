 

Мнение: Балаклейский прорыв

12.09.2022, 6:56, Разное
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Западная версия схемы Балаклейского прорыва. Фактически, удар во фланг и тыл изюмской группировки. При такой ситуации, не имея возможности закрыть дыру у Балаклеи, отход с Изюмского выступа был единственно возможным решением со стороны командования (оставлять погибать группировку в Изюме как это сделали ВСУ в Мариуполе, прямо скажем было бы ошибкой с куда как более катастрофическими последствиями), что позволило избежать котла и полного коллапса фронта.
Но в любом случае, на текущий момент оперативный кризис еще до конца не преодолен.  В целом, вся история о том, что не надо допускать подобных прорывов фронта. В историю очевидно войдет как Балаклейский прорыв.

Источник: Colonel Cassad


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