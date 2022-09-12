Мнение: О расплате за трусость, обман и предательство

Как с придыханием пишут росСМИ, российский президент Владимир #Путин стал первым мировым лидером, поздравившим Карла III со вступлением на британский престол. Так и хочется повторить: «Первым, Карл!». И это всё — на фоне тех грозных и драматических событий за 2 тыс. км от Букингемского дворца, о которых третий день шумят народные витии в поисках предателей и виноватых.

Хотя чего там искать долго? Всё ж ясно, как Божий день!

Но в любом случае этот день уже вчерашний. А вот что грядущий нам готовит?

Расплату.

И она будет огромной. А главное — долгой. Очень долгой…

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс, в послужном списке которого значится и работа послом #США в России, сказал, что «спецоперацию Владимира Путина крайне трудно пока охарактеризовать, не прибегая к слову “провал”». Причём высказался он в этом духе ещё за пару дней до успешной перегруппировки российских воинских частей и соединений под Изюмом и Балаклеей.

Понятное дело, враг есть враг, и чего ещё от него ожидать? Хотя, впрочем, были в отечественной истории лидеры и полководцы, вызывавшие уважение даже у врагов. Но всё такое — не про «этих».

Однако интереснее и важнее не исторические аналогии, не оценки враждебно настроенного современника, а прогнозы главы американского разведывательного ведомства о дальнейшем развитии событий. Относительно краткосрочных перспектив Билл Бёрнс высказался просто. «Сейчас Владимир #Путин делает ставку на то, что он в итоге будет твёрже в своей стратегии, чем украинцы, европейцы и американцы — в ответе на неё, — сказал он, выступая на конференции Billington CyberSecurity в Вашингтоне. — Но я считаю, и мои коллеги из ЦРУ считают, что он настолько же ошибается в отношении этой своей ставки, насколько был глубоко неправ в своих предположениях, сделанных ещё в феврале».

В какой-то степени эти слова директора ЦРУ отражают стремление Вашингтона поддержать и ободрить тех, кто уже начали испытывать усталость от последствий тотального противостояния с Россией. Которое, как нельзя не признать, всё дороже и дороже обходится западному обывателю. Во всех смыслах.

Так что и следующий вывод Уильяма Бёрнса по-своему логичен. «Российской экономике буден нанесён долгосрочный ущерб, — заявил он. — #Россия заплатит очень высокую цену, я думаю, в течение длительного периода времени. Платить придётся поколениям россиян».

И вот это, конечно, не столько #прогноз вашингтонского чиновника высокого ранга, сколько текущий план Белого дома. Ослабить Россию на поколения вперёд. Более того, как считает уже российский эксперт (из числа «ястребов») Сергей Караганов, основатель и почётный председатель Совета по внешней и оборонной политике, «безусловно, поражение будет чудовищным: мы можем снова потерять страну, но на этот раз, в отличие от 1990-х годов, нас будут добивать».

И такой сценарий воплощаться будет уже независимо от того, «прогнётся» ли #Кремль ещё дальше, и даже «капитулирует» ли он. Что, в общем, делает бесполезным даже вариант с приходом «нового Горбачева», который опять сдаст всё.

Но это, наверное, очень слабое утешение, когда впереди такая «карма»?

—