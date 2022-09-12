Мнение: Куколдизм современных псевдопатриотов

Юрий Борисович Левитан привычно зашел в студию и дожидаясь, когда загорится табличка "Эфир", вспоминал про себя привычный текст начала своего любого сообщения. "Внимание, говорит Москва!" – проносилось в мыслях диктора, за голову которого назначил награду сам Гитлер – "Враг будет разбит, победа будет за нами!".

Старенькая лампочка зажглась, Левитан набрал было воздуха в грудь, как рядом кто-то начал орать – "В эфире Шептунов Файф! Что творится, сколько мы будем это терпеть, почему опять отступление, кто будет наказан, где уволенные генералы?". Голос Великой Отечественной Войны изумленно посмотрел в сторону – рядом с ним сидел какой-то здоровый мужик в непонятном мундире с рюшечками и без перерыва ревел, размахивая руками в какой-то странный микрофон.

"Студию попутал что ли…." – испуганно подумал товарищ Левитан и пятясь аккуратно, чтобы не создавать не дай бог лишнего шума в эфире – вышел в коридор, тщательно и как можно тише прикрыв за собой дверь.

Задумчиво, как во сне бредя возле стенки в редакционный кабинет, Юрий Борисович проходил мимо других студий, где наперебой орали странные люди. "Я не верю нашим генералам!" – кричал один из них в маечке с надписью Z, немного картавя. Другой по телефону спорил, возмущаясь, где подкрепление и почему ему, блогеру миллионнику Генштаб лично не докладывал о происходящем. В третьем кабинете, возмущался некто, постоянно повторяя, что он работает на Первом канале, его Фонд помощи он зарегистрировал на жену, туда донаты пачками сыпятся и поэтому он ИМЕЕТ ПРАВО ЗНАТЬ.

Левитан молча спустился по лестнице на первый этаж, закрыл за собой входную дверь и подпер первым попавшимся бревном. Ему на встречу уже бежали, выгрузившись из большого грузовика солдаты СМЕРШ. Еще через несколько минут в здании загрохотали автоматные очереди.

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Ребятушки, тут меня уже не хватает, если честно. А что происходит? У нас СВО, война или цирк уродов?

Да, да, сейчас на меня опять будут пальцем показывать – но, я что один понимаю, что у нас тут преславутые журналисты, блогеры и прочая уже откровенное шоу делают? Причем, мне плевать на авторитеты, однако, я не понял – вы так побеждать собрались?

Нет, парни, кто сейчас на передовой победят, я в них не сомневаюсь. Мне интересно, как наше доблестное население перековалось в генералов.

А я напомню, вы год назад вирусологами были, потом разбирались в производстве сахара, в начале весны 2022, а теперь – когда вам всем присвоили генералов?

Я поражен, как мне звонят вполне себе взрослые мальчики, мне 40, круг общения очевиден – и начинают дышать в трубку, что наши все просрали! Кто тебе наши, если ты веришь всякой херне?

Даже хрен бы с ним, веришь! Это ж, простите, за жаргонизм – куколдизм! Кто не знает, забава такая, когда мужикам нравится, когда при них их баб (жен, любовниц, хрен разберешь) – другие мужики сношают. Вы чем сейчас заняты?

Вот, реально же НЕ ПРАВДУ ИЩУТ – а говна! Потери, истерики – что угодно, причем хрен бы знал, где берут – потому что я этого не вижу в своих источниках. И радостно воя, бегут мне рассказывать, как мы все просрали.

Это не мы все просрали, это ты бежишь найти повод так думать! В экономике, в СВО, где угодно! Потому что вы, придурки, получаете от этого кайф! Потому что вас так научили за 90-е и сейчас вы, мудаки, от этого избавиться не можете!

Так было с зерном, с сахаром, с космодромом, с Ауросом, с армией – список не важен, я то знаю, я с 2011 года в этом окопе. И потому поражаюсь, как на вас сейчас еще и бабло рубят любители истерик под видом патриотов.

Соберитесь уже, с неба смотрит на вас Сергей Бодров младший и грустит.

Короче, мне реально за последние дни многое стало окончательно ясно. И немного страшно.

Совсем много истеричек по кругу стало.

Тьфу.

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