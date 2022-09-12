 

Оладья из кабачков: рецепт Николая Дроздова

12.09.2022, 6:12, Разное
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Вкусная и здоровая пища составляет основу рациона журналиста. Отказ от поедания плоти животных благоприятно сказывается на настроении и состоянии ЖКТ. Николай Дроздов готовит оладья из кабачков с огромным удовольствием, ведь рецепт достаточно простой и на скорую руку.

Ингредиенты

  • Кабачки — 2 шт;
  • Сода — 1 чайная ложка;
  • Мука — 4-5 столовых ложек;
  • Куриные яйца — 2 штуки;
  • Растительное масло — для жарки.

Описывая способ приготовления, Николай Дроздов рекомендует напевать что-нибудь позитивное и приятное на слух. Ведущий уверен: так еда получается вкуснее.

Рецепт оладьев

Кабачки очищаем от кожуры и измельчаем на терке. Сливаем сок — он нам не понадобится. Кладем в состав соду и муку, тщательно перемешиваем. Следом, как Николай Дроздов, добавляем сырые яйца и снова смешиваем все до однородной массы.

Разогреваем смазанную маслом сковороду и размещаем на ней нашу смесь порционно. Один оладушек — это примерно две столовые ложки состава. Когда одна сторона подрумянится, переворачиваем и ждем полной готовности.

Готово! Николай Дроздов в восторге от этого простого и полезного блюда. Особенно удачным оно выходит, если кабачки выращены на своем огороде. Оладья получаются сытными и ароматными. Приятного аппетита!


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