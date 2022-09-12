Принц Чарльз официально провозглашен королем Великобритании Карлом III

Старший сын Елизаветы II стал королем в тот самый момент, когда в четверг объявили о смерти Ее Величества. Но официально новым монархом Великобритании Чарльза, а теперь уже короля Карла III, объявили несколько минут назад во время специальной церемонии в Сент-Джеймсском дворце. В мероприятии приняли участие 250 высокопоставленных лиц – тайные советники и министры правительства, а также бывшие министры, премьер-министры и высшее духовенство.

В зал с красным троном, где собрались присутствующие, Карл III вошел в сопровождении супруги королевы-консорта Камиллы и сына Уильяма, принца Уэльского.

Мой самый горестный долг — объявить вам о смерти моей любимой матери королевы. Я знаю, как глубоко вы и вся нация, и я думаю, я могу сказать, что весь мир сочувствует мне в той невосполнимой утрате, которую мы все понесли. Для меня является величайшим утешением узнать о сочувствии, выраженном столь многими моей сестре и моим братьям, и о том, что такая огромная любовь и поддержка должны быть распространены на всю нашу семью в нашей утрате. Всем нам как семье, – обратился король к собравшимся.

И продолжил:

Что касается этого королевства и более широкой семьи народов, частью которой оно является, моя мать подала пример любви на всю жизнь и бескорыстного служения. Царствование моей матери было непревзойденным по продолжительности, самоотверженности и преданности. Даже когда мы скорбим, мы благодарим за эту самую верную жизнь. Я глубоко осознаю это великое наследство и обязанности и тяжелую ответственность суверенитета, которые теперь перешли ко мне. Принимая на себя эти обязанности, я буду стремиться следовать вдохновляющему примеру, который я подал в поддержании конституционного правления, и стремиться к миру, гармонии и процветанию народов этих островов, а также королевств и территорий Содружества по всему миру. Я знаю, что с этой целью меня поддержат любовь и верность народов, правителем которых я призван быть.

Во всем этом меня глубоко воодушевляет постоянная поддержка моей любимой жены. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить свою готовность и намерение продолжать традицию передачи наследственных доходов, включая коронное поместье, правительству на благо всех – в обмен на суверенный грант, который поддерживает мои официальные обязанности в качестве главы государства и главы государства и нации

Выполняя возложенную на меня тяжелую задачу, которой я посвящаю то, что осталось мне от моей жизни, я молюсь о руководстве и помощи всемогущего бога, – заявил король в своей прокламации.

После чего новый монарх дал присягу государству, а также клятву поддерживать безопасность церкви Шотландии. Свои слова он скрепил подписью и печатью королевы-матери. Декларацию о провозглашении подписали члены Совета престолонаследия, в том числе премьер-министр Лиз Трасс, лидер Палаты общин и лорд-председатель Совета Пенни Мордант, а также королева-консорт Камилла и принц Уильям Уэльский.

Позже Карл III повторит свою речь уже перед народом — с балкона Сент-Джеймского дворца, под залпы салюта в Гайд-парке и лондонском Тауэре.