Vavan: 10 коротких вопросов

Кто такие реальные пацаны в 2022 году?

Тут все просто: мы все те же неизменные “реальные пацаны” с района любого города и таких ребят как мы можно встретить в любом уголке нашей необъятной страны. Я что в первом сезоне Вовка, который просто мог удивится подорожнику, растущему на дороге, что сейчас могу абсолютно так же остановиться напротив булочной и насладится запахом свежеиспечённого хлеба. Еще раз повторюсь, мы все те же простые пацаны с района и это, я считаю, самый главный наш движок.

Что ждет Вована в новом сезоне? Будет что-то внезапное?

Будет много интересного, неожиданного, иногда даже несвойственные Вовану ситуации. Я все рассказывать не буду, а то вам неинтересно будет смотреть новый сезон. Но, в качестве эксклюзива, могу сказать, что там будет реальная эпичная драка!

Больше всего на съемках мне запомнился момент, когда…

Когда мы снимали серию на яхте. То ли яхту шатало, то ли просто один из актеров не рассчитал свои силы вместе с расстоянием и крепко приложился веслом по другому актеру. Кстати, возвращаясь к предыдущему вопросу, там на яхте тоже будет нехилый замес (Коля, я тебя не выдал, бро!).

Федор Смолов или Антон Миранчук?

Не принижая достоинств этих футболистов, я болею в футболе за лучшего центрального нападающего мира, как он мне говорит – Игоря Ознобихина. Он играет сейчас в команде “БРОУКИ”, но говорит, что есть предложения из Ювентуса и Барселоны.

Чем запомнилось это лето?

Этим летом я узнал, что бегемоты по телевизору и в жизни – абсолютно разные люди, а “черная мамба” – это не фруктовая конфета, а самая опасная змея. И если дразнить гепарда, то лучше это делать на расстоянии минимум 200 метров.

Кто ваш антидепрессант?

Это люди, которые меня окружают. Они могут нереально меня зарядить, если банально нет настроения или поддержать в любой ситуации, в любое время. И таких людей, как у меня, я желаю иметь всем читателям!

Три самых неожиданных трека в вашем плейлисте?

Валерий Леонтьев – Дельтаплан, песня Эльзы из “Холодного Сердца” – “Отпусти и забудь”, и духовная медитация “Красочная аура”.

Вы удивитесь, когда узнаете, что я умею…

Вы удивитесь, что я умею вязать.

Вы удивитесь, когда узнаете, что я НЕ умею…

Вы удивитесь, что я не умею правильно чихать.

Самый необычный вопрос, который вам задавала Ева?

Это был риторический вопрос и звучит он так: “Папочка, а почему у тебя на голове нет волосиков?”.