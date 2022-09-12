 

Мнение: ВСУ начали уничтожать энергосистему Украины

12.09.2022, 5:35, Разное
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ВСУ зачем-то начали обстреливать собственные электроподстанции. Как минимум в 6 областях Украины либо полностью, либо частично начал пропадать свет. ВСУ занимаются самообстрелами ТЭЦ и подстанций. Зачем они это делают?

PS. Картинку со слоупоком в виде исключения вставлять не стал. Она с марта была актуальна.

Источник: Colonel Cassad


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