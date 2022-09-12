Мнение: ВСУ начали уничтожать энергосистему Украины
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
ВСУ зачем-то начали обстреливать собственные электроподстанции. Как минимум в 6 областях Украины либо полностью, либо частично начал пропадать свет. ВСУ занимаются самообстрелами ТЭЦ и подстанций. Зачем они это делают?
PS. Картинку со слоупоком в виде исключения вставлять не стал. Она с марта была актуальна.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет