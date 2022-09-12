Das Erste – пока никаких танков — в Киеве Бербок не стала давать конкретных обещаний

Украина всё настойчивее требует от Германии передачи основных боевых танков, пишет Die Zeit. Однако в ходе визита в Киев министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок предпочла оставить призывы её украинского коллеги Дмитрия Кулебы без ответа. Она не стала давать никаких конкретных обещаний по дальнейшим поставкам тяжёлого вооружения на Украину и лишь подчеркнула, что Германия будет «обсуждать дальнейшие шаги» с партнёрами.



AP

Украина всё настойчивее требует от Германии передачи основных боевых танков. В ходе встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Киеве её украинский коллега Дмитрий Кулеба указал на безотлагательность этого требования: «Каждый день, пока в Берлине кто-то советует, консультируется, предоставлять танки или нет, на Украине кто-то погибает из-за того, что танк не доехал», — передаёт Die Zeit.

Бербок ответила уклончиво. «Мы уже давно поставляем тяжёлое вооружение. И мы видим, что это тяжёлое вооружение также имеет значение с точки зрения поддержки Украины», — подчеркнула она. При этом глава германского внешнеполитического ведомства не стала давать никаких конкретных обещаний по дальнейшим поставкам тяжёлого вооружения.

О запрашиваемых Украиной танках Leopard 2 Бербок напрямую не говорила. Она лишь отметила: «По мере того как меняется ситуация на местах, мы постоянно пересматриваем нашу поддержку. Мы будем обсуждать дальнейшие шаги с нашими партнёрами. Я знаю, что время не ждёт».

Украина требует от Германии танки Leopard 2 уже давно. Недавно канцлер Олаф Шольц заявил, что вклад Германии в поддержку Украины тяжёлым вооружением он видит прежде всего в поставке систем ПВО и артиллерии. Шольц не давал однозначно отрицательный ответ на требования передачи боевых танков, но всегда подчёркивал, что Германия не пойдёт на это в одиночку. Пока ни одна страна НАТО не поставила Украине современные западные танки.

Кулеба подчеркнул, что на нынешнем этапе конфликта боевые танки особенно важны для Украины. «Танки — это наступательное оружие, которое прорывает оборону противника», — заявил Кулеба. Он не видит препятствий для поставок немецких танков.

Кулеба отметил, что весной Украина обращалась «к партнёрам с призывом: оружие, оружие, оружие». «Сейчас я хочу немного изменить ударение и сказать, что призыв Украины сегодня звучит: график, график и график в поставке оружия. Каждый день на Украину должны поступать новые виды вооружений и амуниция к ним. Это залог победы», — заявил глава МИД Украины. Он надеется на поддержку Германии в этом вопросе. По его словам, победа Украины — это решение «огромного количества проблем, с которыми сейчас сталкивается Европа».

Как пишет Die Zeit, Бербок прибыла в Киев в субботу вечером на специальном поезде с небольшой делегацией из Польши. Сразу по прибытии она пообещала поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» — поставками оружия, а также гуманитарной и финансовой помощью. При этом она сказала об усталости от конфликта на Украине в Европе. «Мне ясно, что Путин рассчитывает на то, что мы устанем сочувствовать страданиям Украины. Он считает, что может расколоть наше общество с помощью лжи и шантажировать нас поставками энергоносителей, — отметила Бербок. — Этот расчёт не должен сработать. Потому что вся Европа знает, что Украина защищает наш мирный порядок».