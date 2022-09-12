 

Алиханов победил на выборах главы Калининградской области

12.09.2022, 5:04, Новости дня
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Действующий губернатор Калининградской области Антон Алиханов по результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах главы региона заручился поддержкой 80,21% избирателей, следует из данных, которые транслируются на сайте ЦИК.

Алиханов выдвигается от партии «Единая Россия». Кандидат от ЛДПР Евгений Мишин получил 6,4% голосов, Максим Буланов от КПРФ – 4,88%, Юрий Шитиков от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 3,74%, Владимир Вуколов от Партии пенсионеров за социальную справедливость – 1,46%, Владимир Султанов от «Коммунистов России» – 1,32% голосов, передает ТАСС.

Первый раз на должность губернатора Калининградской области Алиханов был избран в 2017 году. Тогда выборы проходили в один день, Алиханов получил 81,06% голосов. Явка избирателей в 2017 году составила 39,35%.

Выборы губернатора в Калининградской области проходили в течение трех дней – с 9 по 11 сентября. По последним опубликованным данным областного избиркома на 18.00 (19.00 мск) 11 сентября на участках в регионе проголосовали 34,25% избирателей. Явка по дистанционному голосованию составила 84,24% от изъявивших желание проголосовать таким способом.

Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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