 

Никитин победил на выборах губернатора Новгородской области

12.09.2022, 5:04, Новости дня
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Действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин по итогам обработки 100% протоколов на выборах главы региона набирает 77,03% голосов избирателей, следует из данных, которые транслируются на сайте ЦИК в понедельник.

Никитин является кандидатом от «Единой России». Кандидат от КПРФ Ольга Ефимова набрала 10,99% голосов, Алексей Прокопов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость получает 2,56% голосов, кандидат от ЛДПР Алексей Чурсинов – 4,43%, Сергей Шруб от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 2,50% голосов, передает ТАСС.

В 2017 году на досрочных выборах главы Новгородской области Никитин в качестве кандидата от партии «Единая Россия» набрал 67,99% голосов избирателей. Выборы прошли в один день, явка тогда составила 28,35%.

Выборы губернатора Новгородской области проходили с 9 по 11 сентября. Явка избирателей по итогам трехдневного голосования, согласно данным регионального избиркома на 18.00 мск воскресенья, составила 29,77%, на избирательные участки пришли 139 263 избирателя. Данные приводятся без учета дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Согласно данным ДЭГ на это же время, проголосовали 81,57% избирателей, зарегистрированных в системе.

Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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