Куйвашев победил на выборах губернатора Свердловской области

Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, представляющий политическую партию «Единая Россия», по итогам обработки 100% протоколов на выборах главы региона заручился поддержкой 65,78% избирателей, следует из данных, которые транслируются на сайте ЦИК в понедельник, передает ТАСС.

Кандидат от ЛДПР Александр Каптюг получает 3,17% голосов, Александр Ивачев от КПРФ – 12,9%, представляющий партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Андрей Кузнецов – 9,15%, Александр Демин, выдвинутый партией «Новые люди», – 6,47% голосов.

Избирательные участки на выборах губернатора и муниципальных органов власти закрылись в Свердловской области 11 сентября в 20.00 по местному времени (18.00 мск). Явка избирателей на выборах губернатора составила 25,09% (16.00 мск), она была ниже, чем на предыдущих выборах главы региона в 2017 году, когда показатель составлял 33,47%. Всего в регионе было организовано почти 2,5 тыс. постоянных и 35 временных избирательных участков. По данным облизбиркома, существенных нарушений в ходе голосования выявлено не было.

Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса.

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