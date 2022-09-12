Куйвашев победил на выборах губернатора Свердловской области
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, представляющий политическую партию «Единая Россия», по итогам обработки 100% протоколов на выборах главы региона заручился поддержкой 65,78% избирателей, следует из данных, которые транслируются на сайте ЦИК в понедельник, передает ТАСС.
Кандидат от ЛДПР Александр Каптюг получает 3,17% голосов, Александр Ивачев от КПРФ – 12,9%, представляющий партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Андрей Кузнецов – 9,15%, Александр Демин, выдвинутый партией «Новые люди», – 6,47% голосов.
Избирательные участки на выборах губернатора и муниципальных органов власти закрылись в Свердловской области 11 сентября в 20.00 по местному времени (18.00 мск). Явка избирателей на выборах губернатора составила 25,09% (16.00 мск), она была ниже, чем на предыдущих выборах главы региона в 2017 году, когда показатель составлял 33,47%. Всего в регионе было организовано почти 2,5 тыс. постоянных и 35 временных избирательных участков. По данным облизбиркома, существенных нарушений в ходе голосования выявлено не было.
Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет