Найденному у испанской помойки Панину уготовили страшный конец: Судьба давала ему все шансы

После новостей о тяжелом бремени актера за границей, психолог Вероника Степанова предположила, что у актера серьезная психологическая травма и пристрастие к веществам. Жить актера в Испании она описала как

“жизнь бомжа, найденному у испанской помойки”.

Нумеролог-психолог Фарида Красавкина ведет свой блог, в котором делится тонкостями нумерологии и влиянием цифр на жизнь каждого из нас. Она сделала специальный разбор даты рождения актера Алексея Панин, чтобы узнать

тонкости его души и истинные помыслы. Страшное предсказание выпало нумерологу —

Алексею нужно пересмотреть отношение к судьбе.

“Алексей

родился под знаком колеса фортуны. Это значит, что судьба давала ему все шансы

для самореализации. Но важно — фортуна работает, когда человек находится в

потоке судьбы. У него колоссальные возможности, но нужно быть в своем потоке,

чтобы его не забрасывало в другие”.

Это означает, что

у Панина есть все таланты, чтобы идти вперед. Он идейный, ему нужна творческая

реализация, чтобы идти вперед.

Фарида

предупреждает, что не замечать знаки судьбы, то колесо фортуны Алексея пойдет в

обратном направлении. Панин может оказаться на дне: остаться без денег без

работы, ни с чем. Если он продолжит игнорировать судьбу — скоро будет конец его

фортуне.

Рассказала

нумеролог и про характер мужчины. “Конфликтный, несправедливый и хитрый. Склонен

к нарушению правил и законов. Он старается обойти их и ему нравится нарушать”.

С другой стороны, актер сильно зависит от поддержки рода — родителей или

спутницы.

“Панину

нужно постоянно трудиться и реализовываться, быть лидером. Предпосылки для этого

есть. Все зависит от него самого, как он будет рулить своим колесом фортуны”,

говорил Фарида и добавляет, что если колесом не управлять — фортуна может сработать

и в обратную сторону.