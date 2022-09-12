 

Найденному у испанской помойки Панину уготовили страшный конец: Судьба давала ему все шансы

12.09.2022, 4:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После новостей о тяжелом бремени актера за границей, психолог Вероника Степанова предположила, что у актера серьезная психологическая травма и пристрастие к веществам. Жить актера в Испании она описала как
“жизнь бомжа, найденному у испанской помойки”.

Нумеролог-психолог Фарида Красавкина ведет свой блог, в котором делится тонкостями нумерологии и влиянием цифр на жизнь каждого из нас. Она сделала специальный разбор даты рождения актера Алексея Панин, чтобы узнать
тонкости его души и истинные помыслы. Страшное предсказание выпало нумерологу —
Алексею нужно пересмотреть отношение к судьбе.

“Алексей
родился под знаком колеса фортуны. Это значит, что судьба давала ему все шансы
для самореализации. Но важно — фортуна работает, когда человек находится в
потоке судьбы. У него колоссальные возможности, но нужно быть в своем потоке,
чтобы его не забрасывало в другие”.

Это означает, что
у Панина есть все таланты, чтобы идти вперед. Он идейный, ему нужна творческая
реализация, чтобы идти вперед.

Фарида
предупреждает, что не замечать знаки судьбы, то колесо фортуны Алексея пойдет в
обратном направлении. Панин может оказаться на дне: остаться без денег без
работы, ни с чем. Если он продолжит игнорировать судьбу — скоро будет конец его
фортуне.

Рассказала
нумеролог и про характер мужчины. “Конфликтный, несправедливый и хитрый. Склонен
к нарушению правил и законов. Он старается обойти их и ему нравится нарушать”.
С другой стороны, актер сильно зависит от поддержки рода — родителей или
спутницы.

“Панину
нужно постоянно трудиться и реализовываться, быть лидером. Предпосылки для этого
есть. Все зависит от него самого, как он будет рулить своим колесом фортуны”,
говорил Фарида и добавляет, что если колесом не управлять — фортуна может сработать
и в обратную сторону.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07.22 / “Дико обидно”: малолетняя дочь предателя Панина обслуживает ртом престарелых иностранцев ради куска хлеба

25.08.22 / Сати Казанова объяснила, почему не вышла замуж за Алексея Кабанова

19.12.21 / Мнение: Вакцины превращаются в тыкву

06.06.22 / “Боятся отвечать за свои слова”: Пригожин о суде с The Insider и журналистом Доброхотовым

22.01.22 / Врачи определили 10 продуктов для снижения холестерина в крови

10.12.21 / Предсказание Ванги о коронавирусе

27.07.20 / Мнение: Агрессивные грамманаци. Да, “звОнит” включат в новый словарь

03.07.22 / Games Workshop: «Мы сделали Императора человечества чёрной женщиной, чтобы показать, что в Warhammer 40000 нет ксенофобии»

19.02.22 / Мнение: Бункерный диктатор Трюдо бросил войска на мирных протестующих

14.06.22 / С начала спецоперации РФ заработала на экспорте ископаемого топлива $98 миллиардов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика