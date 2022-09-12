“Я потерял бабушку”: принц Уильям трогательно почтил память королевы

В эти дни, скорбные для королевской семьи Великобритании, тысячи людей по всему миру вспоминают о выдающемся правителе современности и одной из самых влиятельных женщин мира королеве Елизавете II. Вслед за Чарльзом, новопровозглашенным королем Карлом III, отдать дань уважения Ее Величеству решил ее внук принц Уильям Уэльский. В соцсетях он опубликовал трогательный пост памяти бабушке, в котором признался: ему потребуется немало времени, чтобы принять новую реальность – без Елизаветы II.

В четверг мир потерял выдающегося лидера, чья приверженность стране, Королевствам и Содружеству была абсолютной. О значении ее исторического правления еще много будет сказано в ближайшие дни.

Я же потерял бабушку. Несмотря на то, что я буду оплакивать ее потерю, я также чувствую невероятную благодарность. Я получил преимущество от мудрости и уверенности королевы в моем пятом десятилетии.

Моя жена на протяжении 20 лет получала от нее поддержку. Трое моих детей проводили с ней каникулы, и теперь у них есть воспоминания, которые останутся с ними на всю жизнь.

Она была рядом со мной в самые счастливые минуты . И она была рядом со мной в самые грустные дни моей жизни. Я знал, что этот день наступит, но пройдет много время, прежде чем нова жизнь без бабушки станет по-настоящему реальной.

Я благодарю ее за доброту, которую она проявила ко мне и моей семье. И я благодарю ее от имени моего поколения за то, что она показала пример служения и достоинства в общественной жизни, который был дан человеком другого возраста, но он всегда останется актуальным для всех нас.

Моя бабушка говорила, что горе — это цена, которую мы платим за любовь. Вся печаль, которую мы почувствуем в ближайшие недели, будет свидетельством любви, которую мы испытывали к нашей необыкновенной королеве.

Я чту ее память, поддерживая своего отца, короля, всеми возможными способами, – написал Уильям в своем обращении.

Похороны королевы Елизаветы II состоятся 19 сентября в 11 утра (13 мск). Служба пройдет в Вестминстерском аббатстве в присутствии всех членов королевской семьи и представителей других стран.