 

Звезда “Аббатства Даунтон” Джессика Браун-Финдли объявила о беременности самым эффектным образом

12.09.2022, 4:20, Разное
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Накануне в Венеции подвели итоги десятидневного кинофестиваля. А Джессика Браун-Финдли, сыгравшая леди Сибил в исторической драме “Аббатво Даунтон”, обнародовала достижения личного толка. На красной дорожке  32-летняя актриса появилась в эффектном образе – драматическом черном платье без бретелек с мерцающими деталями, дополненном парой кожаных перчаток и ослепительным серебряным колье. Но главное свое украшение она поддерживала рукой – заметно округлившийся беременный живот, намекающий на то, что Браун-Финдли совсем скоро станет мамой.

Стоит отметить, что путь к материнству у Джессики не из простых – врачи поставили актрисе бесплодие, но она не отчаялась и решилась на ЭКО. В соцсетях Браун-Финдли делилась своим опытом и показывала все этапы этой процедуры. К счастью для актрисы, она оказалась успешной – Джессика сумела забеременеть. И теперь не делает из этого тайны.

К слову, в заключительный вечер фестиваля Финдли сменила аж три наряда. На фотоколле фильма “Восходящее солнце” она позировала в белоснежном платье-колокольчике, подчеркивающем ее округлившиеся формы. А на премьере картины, которая последовала за красной дорожкой церемонии закрытия венецианского фестиваля, была в розовом платье греческого стиля.

 

Джессика Браун-Финдли с мужем Зигги Хитом

Для Джессики Браун-Финдли и ее мужа, актера Зигги Хита Актриса этот ребенок станет первым. Будущие супруги встречаться в 2016 году – после совместной работы в сериалах  “Черное зеркало” и “Куртизанки”. В 2020 году они поженились. Церемония была скромной – из-за ковидных ограничений на празднике присутствовало всего 30 самых близких друзей и родственников.


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