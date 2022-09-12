 

Мнение: Но есть нюанс

12.09.2022, 4:14, Разное
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Зеленский предложил Европе обменять газ на электроэнергию. Но есть один нюанс.

Источник: Colonel Cassad


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