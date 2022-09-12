Обозреватель Guardian – Великобритания во главе с Лиз Трасс рискует остаться на обочине мировой политики

Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра в непростой для Великобритании период: энергетический кризис и кризис стоимости жизни сейчас дополнил ещё и кризис единства страны и доверия к ней, пишет обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл. Журналист призывает Трасс сделать своим приоритетом восстановление связей Великобритании на мировой арене, чтобы не сделать страну изгоем.



АР

После смерти королевы Елизаветы II новому премьер-министру Великобритании Лиз Трасс предстоит провести страну не только через энергетический кризис и кризис стоимости жизни, но и через кризис единства и доверия, пишет обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл.

По мнению обозревателя, в ближайшие дни всё внимание мирового сообщества будет приковано к Великобритании, так что вздрогнул бы и более опытный лидер. По словам Трасс, королева была «скалой, на которой была построена современная Британия», но на прошлой неделе она пришла к власти, пообещав заменить эту модель своей собственной.

Новый премьер часто говорит об углублении альянсов Великобритании после брексита и о построении «мира, в котором свободные нации сильны и находятся на подъёме». Однако на сегодняшний день все её действия указывают не на «глобальную Великобританию», которая «ведёт за собой», а на изгоя на мировой арене.

Смерть монарха, которого знали и уважали президенты и премьер-министры по всему миру и который возглавлял Содружество 56 стран, неизбежно ослабит влияние Великобритании, рычаги воздействия страны и её мягкую силу — что бы ни делал Карл III для поддержания международных связей.

После выхода из ЕС Великобританию, исключённую из коллективного принятия решений в Европе, уже всё чаще держат в стороне и высмеивают как противники, так и союзники. По любому критерию — ВВП, валюта, долг, влияние, военная мощь — «Великобритания тонет, а не плывет».

Трасс вступила в должность на фоне множества проблем, включая энергетический кризис и кризис стоимости жизни, а также конфликт на Украине. Однако проблема, которая стоит перед ней сейчас, превосходит все остальные по серьёзности последствий для внутреннего единства Великобритании и её положения в мире.

Тисдалл задаётся вопросом, сможет ли ярый сторонник брексита Трасс отказаться от своей риторики «мы против них», обуздать свои предрассудки и еврофобию и восстановить международные связи. Пока её способности в деле преодоления разногласий обозревателю не внушают оптимизма. За 12 месяцев на посту министра иностранных дел она лишь ухудшила отношения со всеми крупными международными державами. А в качестве премьер-министра ей не хватает избирательного мандата и поддержки населения.

До сих пор её способностями не впечатлены и мировые лидеры. Президент США Джо Байден, похоже, не в восторге, не в последнюю очередь из-за предполагаемых угроз относительно Белфастского соглашения. Всего через день после вступления Трасс в должность Белый дом предупредил политика, чтобы она не ставила под угрозу мир, пытаясь «отменить» протокол по Северной Ирландии, регулирующий границу Северной Ирландии и Республики Ирландии после брексита. В Вашингтоне также беспокоятся, что её антагонизм по отношению к ЕС подрывает совместные усилия против РФ из-за её действий на Украине.

Не возлагают на Трасс особые надежды и в Европе. «Ожидания в Берлине, Париже и Брюсселе невелики, что может сработать и в её пользу, если она будет действовать умно», — полагает журналист.

Негативно отразиться на её премьерстве могут и усугубляющиеся противоречия с Китаем и Россией: Поднебесная осуждает «имперский менталитет» Туманного Альбиона, а Кремль Трасс неоднократно обвиняла в «варварстве». Трасс настаивает на необходимости выдворения РФ с территории Украины. Однако ей не стоит забывать, что Запад никак не сможет добиться выполнения этого требования, пишет Тисдалл.

ОбозревательThe Guardian призывает нового премьера сделать своим приоритетом восстановление связей Великобритании с друзьями и союзниками на мировой арене. Королеве Елизавете II удавалось адаптироваться к любым изменениям и двигаться в ногу со временем — сейчас подобную ловкость и гибкость нужно проявить и Трасс.