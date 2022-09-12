 

Мнение: Удары по ТЭЦ

12.09.2022, 3:05, Разное
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Что-то наши многообразные скоты от страха совсем теряют человеческий облик. Вот один:

“Каждая блядь, которая сейчас говорит, что А КАК ЖЕ МЫ МОЖЕМ БОМБИТЬ МИРНЫХ ЛЮДЕЙ УКРАИНЫ должна идти нахуй. Эти мирные люди все 8 лет молчаливо поддерживали блокаду Крыма, Луганска и Донецка. Эта мразь сейчас идет войной не против русского солдата, а против России в целом. И уже за это, каждый из них, каждый, должен быть безжалостно убит. И они будут убиты. Рано или поздно, любой житель свинохуины, который не примет в свое сердце нашу великую державу, будет дешайтанизирован. Если не нами, то нашими детьми” (какой-то блогер из телеграма).

“Электричество – не право, а привилегия” (Герман Садулаев)

Я не принимаю ни в сердце, ни в какие еще органы нашу великую державу, да и великой ее не считаю, положа руку на это самое сердце. Может, была когда-то – но сплыла. Хотя я вообще не украинец и никогда им не был. Наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры в преддверии зимы – это настолько запредельная глупость и подлость, что и говорить нечего. Про подлость объяснять бесполезно – для тех, для кого подлость – норма жизни; скажу про глупость. Глупо, как известно, швыряться камнями, живя в стеклянном доме. У нас страна – гораздо севернее, соответственно, она гораздо более уязвима перед ударами по гражданской инфраструктуре, а последствия этого будут куда более тяжелыми. Подумали бы хотя б об этом, кретины.

И все эти попытки гадить, проиграв – такая инфантильная мерзость! Ведь нет никакого смысла расстраиваться – выиграть все равно не могли, и было это ясно с самого начала.

Источник: Размышления вольного социолога


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