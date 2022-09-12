Урсуляк, Киркоров, Александрова и другие на премии Корша в Театре Наций

Театре Наций новый сезон начался с большого и важного события – на главной сцене во второй раз вручили премию Корша, которая с 2021 года присуждается актера, режиссерам, сотрудников театра и меценатам за вклад в развитие театра. В этом году статуэтку в форме кирпича получили актер Виктор Вержбицкий (в номинации “Дружба”) и актриса Александра Урсуляк ( в номинации “Дебют” – за работу в мюзикле “Кабаре”), а также еще девять значимых для театра людей. Поддержать коллег в этот вечер пришли Константин Богомолов, Филипп Киркоров, Марина Александрова, Елизавета Арзамасова, Дарья Калмыкова, Мария Смольникова и другие.

Константин Богомолов, Филипп Киркоров Марина Александрова, Елена Николаева, Илона Гайшун Лиза Арзамасова Евгений Миронов Александра Урсуляк, Филипп Киркоров, Марина Александрова

В этот же вечер художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов рассказал о планах на год и новинках в репертуаре. Всего в сезоне 2022-2023 Театр Наций представит более десятка премьер. К работе над новыми постановками приступят такие режиссеры, как Юрий Бутусов, Андрей Прикотенко, Светлана Землякова, Данил Чащин, Никита Кобелев и другие.

Дарья Калмыкова Наталья Ноздринра

Отвечая на запросы времени, Театр Наций пускается в поиск нового языка, новых имен, новой драматургии, новых концепций классических произведений. Территория нашего поиска очень широка — тут и Данил Чащин с “Кто боится Вирджинии Вульф”, и Андрей Прикотенко с “Мадам Бовари”, и Юрий Бутусов с “Розенкранц и Гильденстерн мертвы”, и Никита Кобелев с “Terminal 3”. В Новом Пространстве Театра Наций мы запускаем режиссерскую лабораторию, которая так и будет называться — “Поиск”. Если раньше мы объявляли открытый конкурс, то в этом году вместе с куратором лаборатории Олегом Лоевским выбрали молодых, но уже зарекомендовавших себя режиссеров, и предложили реализовать их идеи, — рассказал Евгений Миронов.

Виктор Вержбицкий

С сентября 2022 года в репертуар Нового Пространства Театра Наций войдет спектакль “Толстая тетрадь”, созданный режиссером Татьяной Тарасовой и выпускниками Мастерской Олега Кудряшова по одноименному роману Аготы Кристоф. Первые показы пройдут 28-30 сентября и 19-21 октября.

Далее в Новом Пространстве Театра Наций стартует режиссерская лаборатория “Поиск”. В первом ее этапе, который пройдет в 2022 году, примут участие Лиза Бондарь, Артем Терехин и Мурат Абулкатинов. Во втором, в 2033 году — режиссеры детского театра. В создании эскизов спектаклей будут в том числе задействованы выпускники Мастерской Олега Кудряшова. Самые удачные эскизы режиссеры доработают до репертуарных спектаклей.

Кроме того, сезоне 2022-2023 Театр Наций проведет два крупных региональных фестиваля: Фестиваль театров малых городов России, который в 2023 году отпразднует 20-летие, и Театр Наций FEST, который уже в шестой раз пройдет в Тобольске.