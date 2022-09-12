Жизнь Елизаветы II – основные факты из биографии самого долгоправящего британского монарха

Этого ждали и боялись: не стало монархини, при которой родилось 85 процентов населения Великобритании, женщины, которая воплощала в себе достоинство, элегантность, женственность и остроумие. Не стало королевы. И этим все сказано.

Она родилась 21 апреля 1926 года в семье герцога и герцогини Йоркских. Девочку назвали в честь матери – Елизаветой, бабушки – Александрой и прабабушки – Марией. Сразу после рождения, будучи дочерью младшего сына короля, маленькая принцесса была третьей в очереди на престол после своего дяди принца Уэльского и отца герцога Йоркского. Но череда неожиданных событий изменила ее жизнь, когда девочке было 11 лет.

В 1936 году – после смерти ее деда Георга V – королем стал его старший сын Эдуард VIII. Однако венец Святого Эдуарда оказался для него тяжеловат. Поправив всего 325 дней, он отрекся от трона, чтобы жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон. Королем неожиданно стал отец Елизаветы Георг VI, а Лилибет, как звали в семье старшую дочь, в одночасье превратилась в наследницу престола. Семья переехала из второстепенного Кенсингтона в главную королевскую резиденцию: Букингемский дворец. Там Елизавета начала готовиться к своей будущей роли монархини и главы Англиканской церкви. Она изучала историю конституции и право, занимаясь с отцом и профессорами Итонского колледжа, а также религиоведение с архиепископом Кентерберийским. Одновременно принцесса осваивала французский, искусство и музыку, училась ездить верхом и хорошо плавать. Кроме того, еще в подростковом возрасте она начала понемногу выступать на публике. Во время Второй Мировой войны 13 октября 1940 года 14-летняя Елизавета впервые записала радиообращение к детям, лишившимся крова, в котором убеждала их, что все будет хорошо. А через три года состоялось ее первое самостоятельное публичное мероприятие: визит в полк гвардейских гренадеров. В 1944 году Елизавета была назначена одним из пяти главных государственных советников, и с этого момента она могла исполнять часть функций монарха в случае отсутствия Георга VI.

В свой 21-й день рождения она выступила по радио с обращением к Британскому Содружеству Наций, в котором обещала:

Я заявляю, что вся моя жизнь, длинная или короткая, будет посвящена служению вам и служению нашей великой имперской семье, к которой мы все принадлежим.

А через полгода принцесса вышла замуж за мужчину, в которого влюбилась раз и навсегда в возрасте 13 лет. Она встретила его на балу Королевской военно-морской академии. 18-летний красавец в форме курсанта военно-морского флота Филипп Маунтбеттен вскружил ей голову до такой степени, что, по рассказам королевских биографов, она раздобыла его фотографию и поставила ее на каминной полке во дворце. Между молодыми людьми завязалась переписка. 9 июля 1947 года было объявлено об их помолвке. Внук короля Греции Георга I из династии Глюксбургов, принц Филипп Греческий и Датский – жениху пришлось отказаться от всех этих регалий перед свадьбой и перейти в Англиканскую церковь. Взамен он получил титул герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвичского. Все это происходило в тяжелые для Британии дни, когда британцам приходилось получать продукты по карточкам. Не до роскошных торжеств было и королевской семье.

Свадебный четырехслойный торт высотой в 2,74 метра был испечен из продуктов, которые были пожертвованы жениху и невесте их подданными и странами Содружества. Например, сахар для него был доставлен из Австралии. Единственная роскошь, которую позволила себе невеста – свадебное платье от любимого модельера женщин королевской семьи Нормана Хартнелла. Он же впоследствии создал ее образ для коронации. Их с принцем Филиппом союз стал самым долгим королевским браком в мировой истории, продлившись до его смерти 9 апреля 2021 года. Они воспитали четверых детей – принцев Чарльза, Эндрю и Эдварда и принцессу Анну. Чарльз 5-летним ребенком присутствовал на коронации матери, которая состоялась в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года.

О смерти короля Георга VI принцесса Елизавета узнала, находясь в турне по странам Британского Содружества наций, от участия в котором отказался из-за плохого самочувствия ее отец. 6 февраля 1952 года, находясь отдаленном районе Кении, она получила известие о его смерти и своем восшествии на престол. В Великобритании у трапа самолета ее встречал премьер-министр Уинстон Черчилль и другие официальные лица. Елизавете привезли черное платье, переодевшись в которое она вышла к встречавшим ее подданным. Коронацию отложили на почти полтора года.

На коронации Елизаветы II архиепископ Кентерберийский Джеффри Фишер возложил ей на голову корону Святого Эдуарда и вручил четыре символа власти – державу, скипетр, жезл милосердия и королевское кольцо с сапфиром и рубинами. Ее жизнь, на которую выпало немало испытаний, стала примером беззаветного служения своему народу. В минувшем феврале она стала старейшим монархом в истории страны и скончалась в год 70-летия своего пребывания на британском престоле, добившись всего, чего могла добиться британская королева.