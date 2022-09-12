 

Мнение: Шнур-провокатор?

12.09.2022, 2:55, Разное
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На концерте в «Лужниках» по случаю 875-летия Москвы Сергей Шнуров, оказывается, исполнил свою песню «Почём звонят колокола?».

Что это было? Провокация? Или как?

Оставлю здесь слова этой песни и клип.

Вчера приснился сон прекрасный –
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил – все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох*енно так.
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почём твои златые купола?
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почём твои златые купола?
Медведь сгорел, Медведев и Навальный,
И будущий и бывший мэр;
Лужков приехал, как специально,
Но не успел принять он мер.
Сгорели люди на Болотной,
ОМОН сгорел, все, и менты,
А с неба дождик шёл кислотный,
Ещё для большей красоты.
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почём твои златые купола?
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почём твои златые купола?
Останкино сгорело быстро,
А утонуть бы не смогло,
Горели замки, что на Истре,
Горели медленно, назло.
И Храм Спасителя, и бани,
Хачи сгорели, москвичи,
А дома ждали россияне,
Когда остынут кирпичи.

Оставлю здесь и фотографию Шнура с Пригожиным на Донбассе:

Фотография Сергея Шнурова отсюда
Фотография Евгения Пригожина и Сергея Шнурова в ЛНР отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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