 

Мнение: Познавательная страничка

12.09.2022, 2:53, Разное
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Познавательная страничка.
На Украине на 2022-й год было 15 ТЭС. Ни одна из них не была построена при Украине. То есть с 1991 года количество построенных на Украине ТЭС – 0.
Все действующие ТЭС были построены "проклятыми коммунистами" с 50х по 80-е годы.
То есть каждая уничтоженная ТЭС это фактически безвозвратная потеря для Украины, точно также как и НПЗ. Украинские нацисты лишь пользователи чужого труда.

Источник: Colonel Cassad


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