Мнение: Познавательная страничка

Познавательная страничка.

На Украине на 2022-й год было 15 ТЭС. Ни одна из них не была построена при Украине. То есть с 1991 года количество построенных на Украине ТЭС – 0.

Все действующие ТЭС были построены "проклятыми коммунистами" с 50х по 80-е годы.

То есть каждая уничтоженная ТЭС это фактически безвозвратная потеря для Украины, точно также как и НПЗ. Украинские нацисты лишь пользователи чужого труда.

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