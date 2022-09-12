Мнение: Познавательная страничка
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Познавательная страничка.
На Украине на 2022-й год было 15 ТЭС. Ни одна из них не была построена при Украине. То есть с 1991 года количество построенных на Украине ТЭС – 0.
Все действующие ТЭС были построены "проклятыми коммунистами" с 50х по 80-е годы.
То есть каждая уничтоженная ТЭС это фактически безвозвратная потеря для Украины, точно также как и НПЗ. Украинские нацисты лишь пользователи чужого труда.
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Источник: Colonel Cassad
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