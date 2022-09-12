Несчастная баба Кейт – Личное мнение

Я прекрасно понимаю, почему многие из вас симпатизируют Кейт Миддлтон и недолюбливают Меган Маркл.



Фото: Соцсети

Интересно: понимаете ли это вы сами?

Фотографии, которые вы видите, сделаны в один день. Женщине слева — 40 лет. Женщине справа — 41.

И этим всё сказано.

Вы можете сколько угодно обзывать Меган выскочкой, а Кейт наделять всевозможными добродетелями, называя её «счастливой женой принца и мамой маленьких наследников короны», но её лицо, повисшее застиранной тряпкой, чётко свидетельствует, кто она на самом деле.

Забитая баба. Терпила, которая по жизни глотает и утирается. Утирается и глотает.

Смотрите, как хорошо проводит время муж Кейт на горнолыжке с моделями, пока та вынашивает и выкармливает.



Фото: Соцсети

Женщины, у которых всё хорошо в семье, так стремительно не стареют.

Вот у Меган — всё хорошо: и её упругий, холёный пряничек — лучшее тому подтверждение.

Если вы любите Кейт, то, скорее всего, вы — такая же терпила, как и она. Так выглядит правда, нравится она вам или нет.

Терпите? Глотаете? А зачем?

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