Мнение: Инфраструктура

Ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Полтавская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Сумская, Запорожская области — без электроснабжения, причем либо полностью, либо частично. Южноукраинская и Хмельницкая АЭС в аварийном порядке срочно отключают от сети блоки. В Киеве частично нет света.

Помимо бытовых неудобств перебои с подачей энергии означают сбои в работе железной дороги, а значит – в переброске техники, вооружений и личного состава на фронт. Останавливается промышленность.

Похоже, что спецоперация переходит в тотальный формат. Вопрос лишь в том, достаточно ли для ведения такого формата боевых действий ресурсов у Кремля. Если нет – то в повестку может вернуться вопрос о тактическом ядерном оружии. Другого инструмента для разрушения инфраструктуры может и не остаться. Понятно, что неизбирательность и невысокая точность в совокупности с подобным оружием могут привести к гекатомбам жертв. Но крышу уже, по всей видимости, срывает по-полной…

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