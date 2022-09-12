 

Где и когда состоятся похороны королевы Елизаветы II

12.09.2022, 1:35, Разное
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Как сообщает издание The Guardian, гроб с телом королевы Елизаветы II будет находиться в соборе Святого Джайлза в Эдинбурге в течение 24 часов (после того, как родные простятся с ней в замке Балморал – сообщают, что через три дня). Зайти в церковь и отдать дань уважения смогут все желающие. В соборе также будет проведена служба. 

Далее тело перевезут в столицу – там британцы смогут посетить Вестминстерский дворец, где будет располагаться гроб королевы, чтобы проститься с ней. После ее похоронят в мемориальной часовне ее отца, короля Георга VI, на территории Виндзорского замка. Позднее туда же перенесут останки ее мужа, принца Филиппа. 

Государственные похороны королевы пройдут в Вестминстерском аббатстве через 10 дней после ее смерти.

Как пишет BBC, в ближайшие дни в Великобритании будет изменена сетка теле- и радиовещания, будут приспущены флаги и бить церковные колокола, а парламент даст присягу новому королю.


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