Такер – чистое будущее или снижение уровня жизни — власти втягивают США в коллективный договор о самоубийстве

Следуя примеру европейских стран, некоторые штаты начали внедрять меры «зелёного перехода». Планируется запретить использование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, что привнесёт колоссальные изменения в американский образ жизни, заявил Такер Карлсон в интервью Fox News. Массовое внедрение электрокаров будет угрожать праву людей на свободу передвижения, поскольку у таких машин небольшой запас хода и их можно заглушить дистанционно, подчеркнул телеведущий.

Итак, Джо Байден, Дженнифер Грэнхольм (министр энергетики США. — ИноТВ) и другие члены команды президента говорят, что мы находимся в процессе перехода к более «чистому» будущему. На деле это означает, что они расписались за Америку в договоре о глобальном коллективном самоубийстве. Сейчас к нам присоединяется Такер Карлсон, ведущий передачи Tucker Carlson Tonight и Tucker Carlson Originals на платформе Fox Nation. Его недавний двухсерийный документальный фильм «Трансгрессивность*: культ заблуждений» уже доступен. Такер, мы скоро обсудим ваш новый сериал. То, что происходит, — это не отдельные случаи, хотя их легко представлять таковыми. Это происходит в Сан-Франциско, в Колорадо, в Британии, во Франции. По сути — это процесс достижения глобального консенсуса, касательно того, что мы должны сначала снизить уровень потребления, а затем и уровень жизни всех людей.

ТАКЕР КАРЛСОН, телеведущий: Глобальный консенсус состоит в том, что маленькой группе людей необходимо заполучить контроль над энергетикой. Энергоресурсы — это цивилизация, цивилизация не может существовать без них. Цивилизации разрастаются, общества процветают, когда у них есть дешёвая энергия, они теряют силы и увядают без неё. Всё просто. Если вверить кому-либо контроль над энергетикой, то этот человек будет полностью вас контролировать. Энергетика — это инструмент контроля. Я думаю, у нас так долго были дешёвые энергоносители, вы были энергетически независимы буквально 20 минут назад, что люди не понимают, насколько это опасно и насколько близко мы подошли к тому, чтобы попасть под абсолютный тотальный контроль тех, кто желает нам зла.



Такер, когда мы слышим об электроавтомобилях, в представлении многих их суть состоит в том, чтобы установить предел того, как далеко может уехать человек. Может быть когда-то аккумуляторы станут мощнее, увеличится километраж и тому подобное, но сейчас на большинстве электрокаров вы можете проехать максимум 250—350 миль (400—560 км. — ИноТВ) на полной зарядке. Это накладывает ограничения на то, как далеко люди могут ездить; то есть это само по себе ограничение свободы передвижения, которая гарантирована нам основополагающими законами. Но, видимо, уже нет!

ТАКЕР КАРЛСОН: Это покушение на автономность личности! Более того, они также могут быть заглушены удалённо, без вашего согласия. Вам также могут отказать в доступе к электросетям, как сделали в Калифорнии, сказав: «Извините, сеть не работает, неполадки!» Это «переобувание» с запретом использования двигателей внутреннего сгорания — самая огромная перемена, которая случится в жизни американцев! Десятикратное изменение! Более серьёзного изменения никогда не было! Мы все в целом рассуждаем, что это, может быть, не плохая идея. Но электрокары наносят ужасный вред окружающей среде! Речь не идёт о выбросах углерода, нужны огромные производственные мощности, чтобы произвести электроавтомобиль. Они намного превышают те, что нужны для производства того же Chevrolet Tahoe. Это просто мошенничество! Всё это — про механизмы контроля.

Дата выхода в эфир 10 сентября 2022 года.

* От «трансгендер» и «прогрессивный» (прим. ИноТВ).