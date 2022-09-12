Палеонтологи нашли останки древних насекомых в России

Ученые из РФ нашли останки древних насекомых, обладающих хоботками сосущего типа. Окаменелости обнаружили в Пермском крае и подробно описали их в своей статье в журнале Current Biology.

По результатам предыдущих исследований опыление возникло до появления первых цветковых растений. Ученые были уверены, что первыми насекомыми-опылителями были скорпионницы и сетчатокрылые, обитавшие на территории Китая около 165 миллионов лет назад. Новая находка ставит под сомнение эту теорию, ведь найденным в РФ окаменелостям около 173-283 миллионов лет.

Определить вид насекомых по останкам не удалось, но известно, что они относятся к семейству Protomeropidae. Скорее всего, эти древние существа играли важную роль в развитии и распространении растений.