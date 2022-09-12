 

Найден способ справиться с болезнью Крона

12.09.2022, 1:00, Разное
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Специалисты из Китая в результате нового исследования определили, что помочь пациентам с язвенным колитом и болезнью Крона можно с помощью препаратов на основе наночастиц золота. Свои наблюдения и мысли на этот счет они опубликовали в журнале Fundamental Research.

У людей с колитом язвенного типа и болезнью Крона наблюдается воспалительный процесс в кишечнике, что приводит к диарее, лихорадке, болезненным ощущениям внизу живота, а также образованию язв во рту. Смягчить эти симптомы патологии можно с помощью наночастиц золота, так как эффективного лечения всех еще не изобрели.

Эксперименты показали, что наночастицы золота взаимодействуют с перекисью водорода и атомами кислорода, являющихся достаточно агрессивными с химической точки зрения. Это помогает нормализовать работу кишечника и улучшить состояние пациентов.


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