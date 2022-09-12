Александров день: народные приметы и традиции 12 сентября

ИСТОРИЯ

В этот день верующие вспоминают о благоверном князе Александре Ярославовиче Невском. В народе этот церковный праздник называют еще Александров день и день Александра Сытника. Святой благоверный князь Александр Невский в этот день почитается всеми христианами, которые молятся его иконе.

Александр Невский победил шведов и рыцарей Ливонского ордена, тем самым остановив их экспансию в Новгородское и Псковское княжество. Христиане считают, что именно Невский является защитником Руси, поэтому его и причислили к лику святых.

12 сентября 1724 года нетленные мощи князя по приказу императора Петра I перенесли из Владимира в столицу Российской империи Санкт-Петербург. Их поместили в Свято-Троцкой Лавре.

После прихода к власти большевиков в 1922 году раку со святыми мощами вскрыли, а останки князя передали Казанскому собору, который тогда считался музеем религии и атеизма. В 1989 году мощи князя опять передали Свято-Троицкой Лавре, где они до сегодняшнего дня и остаются.

Также в этот православный праздник христиане почитают святого Александра Свирского, игумена Александро-Свирского монастыря, который стоял рядом с рекой Свирь на берегу Ропшинского озера. Святой получил от Господа дар целительства, а также обладал сильной интуицией.

Бог явился ему во сне в образе Святой Троицы и благословил на подвиг пустынножительства. Александр Свирский служил архиепископом Константинополе, где проповедовал христианство.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

Этот церковный праздник называют Александр Сытник. После однодневного поста по случаю дня усекновения Иоанна Предтечи, на следующий день можно было есть мясо. Отсюда и название.

В этот день было принято готовить стол и угощать всех родных и близких. В семье старались не заниматься тяжелым трудом, а также не ссориться и не сквернословить.