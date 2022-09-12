Киев моего (послевоенного) детства

Картинки по памяти.



Петр Саруханов / «Новая газета»

Как сказал ватерполист Тихонов

Господь! Прости мысли северян, приехавших в мае и увидевших загорелых киевских красавиц на пляже. Кажется, только дотронься до плеча или, спаси от искушения (и спасал, к сожалению, долгое время!), бедра, как оно лопнет — до того налито. А кожа! Какая дивная, отполированная до матового блеска кожа у этих лениво прохаживающихся у воды молодиц.

— Эх!.. — с грустью лирической мечты о несбыточном вздыхает, глядя на них, нападающий ватерпольной команды «Водник» из Ленинграда, мой друг (и судьба!) Александр Иванович Тихонов, двадцати шести лет от роду, сложенный как Аполлон, будь тот покрепче, с уголовным ежиком и железной фиксой вместо переднего зуба, потерянного под воротами московской ватерпольной команды ЦСКА ВМФ, и при этом с невероятно обаятельной улыбкой.

— Эх, если бы их можно было, как матрешек вставить одну в одну, и… разом.

После зеленоватых ленинградцев, ловивших скупое северное солнце в накинутых на плечи пальто, чтоб не натянуло радикулит от стен Петропавловской крепости, здесь было буйство здоровых загорелых тел.

Парни, будто проявляя независимость и не вступая в разговоры с бронзовотелыми девицами, вытягиваются в стойках на кистях, или прыгают на желтоватом горячем песке кривоватые пляжные фляки, или разбегаются на берегу и со свистом и гиканьем врезаются в мутноватую днепровскую воду цвета светлого пива (скажем, «Праздрой», которое потом завезут в город на чехословацкую выставку, где мне повезет купить на полученные за рекорд Украины в эстафетном плавании деньги мотоцикл «Ява-350» с колесами разного диаметра — кто понимает! — в то время, а потом после падения на мокрой киевской брусчатке поменять на двухцветный красавец мотороллер «Чезета», о котором я, может, еще вспомню) и, выныривая, поглядывают на берег из-под выгоревших бровей, какое произвели впечатление.

А дальше от воды, в тени лозняка, лежат, раскинувшись, не знающие комплексов киевлянки средних, что называется, лет, в черных и розовых атласных бюстгальтерах и «штанах» (иной раз в тон), габаритов мыслимых разве что в веселом сне.

В это время в городе из года в год возрождалась не на долгое время леденящая распаленную солнцем душу сезонная история о том, как дочь прекрасных родителей (отец профессор, мать зубной врач, или наоборот), красавица, золотая медалистка, накануне свадьбы, которая была уже заказана в ресторане «Театральный», угол Владимирской и Ленина, напротив оперы (тут подробности важны), со своим женихом, тоже красавцем, сталинским (или ленинским) стипендиатом политехнического института, или аспирантом-физиком, почти доктором наук (институт никогда не бывал легкомысленным), мастером спорта по плаванию (тоже важно), пошли на пляж. На глазах у невесты он прыгнул в воду, и его «засосало» в яму. Или он пытался спасти ребенка (и спас!), а его «свело судорогой» или разрубило винтом катера. Словом, он утонул, тому есть масса очевидцев, и свадьба расстроилась.

Я плавал тогда в двадцатипятиметровом бассейне на Красноармейской у стадиона имени Хрущева (теперь он чуть ли не «Олимпийский»). В мужской раздевалке там работал, сам шил и продавал нам по умеренной цене плавки и шапочки из красного сатина с белыми завязками, дядя Костя, который вечерами служил старшим униформистом первого послевоенного цирка на углу Саксаганского и Красноармейской и был сыном в прошлом владельца дореволюционного шапито, где уже в тридцатых блистали акробаты «Океанос». У меня есть фотография этой группы на фоне афиши другого, уже стационарного киевского цирка на Николаевской, как раз напротив детского театра. Там перед войной работал отец и оттуда беременную мной маму увезли в роддом прямо из грим-уборной, служившей родителям некоторое время жилищем. С моим рождением они переехали в комнату на Тарасовской, недалеко от университета, где прожили недолго — два года.

27 июня 41-го отец ушел добровольцем на фронт, а мы с театром отправились в эвакуацию. Но это потом.

Карточка на фоне афиши, о которой я говорил, сделана раньше. «Водяная пантомима «Махновщина». 300 артистов. 1 000 000 литров воды» — гласит на украинском огромный щит. А на его фоне в кепочках и скромных длинных пальто — артисты группы «Океанос». И среди них, тоже некоторое время бывшие циркачами, мой папа и его брат Аркадий, как мне казалось, похожий на Блока.

Он был влюблен в певицу Эльгу Аренс. И даже сделал меня гипотетическим родственником Владимира Высоцкого, дедушка которого в годы нэпа бросил из-за нее семью. Я помню Эльгу немолодой (так мне казалось тогда, хотя ей было, может, чуть больше пятидесяти), вечно курящей женщиной за карточным столом, покрытым толстой цветной скатертью под низко висящим оранжевым абажуром.

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Эльга до войны уже была известной, как тогда называли, эстрадной певицей, дружила с Шульженко, а в 1948 году стала заслуженной артисткой, что было для этого сорта искусства большой редкостью. С моим дядей у них был роман, но через пару лет после того, как он вернулся с войны, Эльга оставила его. И он от отчаяния, так и не перенеся разлуки с Эльгой, покончил с собой. Видимо, это была гражданка типа Лили Брик. Как будто ничего примечательного и вполне заурядная внешность, но какой-то манок, какой-то запах таинственной химии привинчивал мужиков.

Иногда я просил ее напеть что-нибудь из нэповских и довоенных времен, но по малолетней глупости я ничего не записал.

«Теперь актер одной мечтою бредит, / Что вот, вот, вот он в экспедицию поедет, / И там проявит свой чудесный дар, / И повезет туда репертуар: / Соль в мешочке, соль в горшочке, / Соль в корзинке, соль в ботинке — / Словом, соль нам делает дела. / Ах, зачем нас мама родила!» Куплеты мне нравились. Но к ней они не имели отношения. А вот «Многое слыхала, многое видала, многое узнала шахта номер три» — это был ее хит.

Одну песню, впрочем, я запомнил и пел сам, развлекая компании:

СЛОВА ПЕСНИ

Спи, дитя мое родное, Бог твой сон хранит, Твоя мама-шансонетка по ночам не спит. День и ночь она страдает и скорбит любя: Честной девушкой мечтает воспитать тебя. Научить тебя с пеленок презирать мужчин: Я была еще ребенок — обманул один… Спи, дитя мое родное, Бог твой сон хранит, Твоя мама-шансонетка по ночам не спит.

Возвращаясь на Днепр

Болтаясь по водным станциям на Днепре и в Матвеевском заливе, где летом тренировался и подрабатывал спасателем, слышал легенду о славном много раз, и никогда ее никто не опровергал. Это был слух — домовой. В него не верили, но расставаться с ним было жалко. И еще это была мечта о возможном счастье (пока чужом), которое разрушили не сами участники событий и не конкретные опасные в своей безграничной силе исполнители воли власти во все почти наши времена, а обстоятельства.

Куда против них? Это оправдывало сказителей и слушателей.

Получалось, что удача миновала героев (и всех сострадателей легенды, поскольку каждый прикладывал ситуацию к себе) не потому, что они не хотели учиться или не умели плавать в жизни (это же рассказ-метафора), а потому, что мимо воли попали в роковую ее воронку.

Я вспоминаю эти сюжеты, возвращаясь к тому времени, когда все в жизни еще можно было изменить. Если в этом была необходимость.

Время раскидывает знаки-буйки (зачеркнуто), бакены, для того, чтобы ты знал, где обмелел фарватер, где прижим, а где обратное течение, но ты всегда плывешь в одну сторону, а огни, которые зажигает Бакенщик, отмечают лишь пройденный путь.

Их не видит никто, кроме тебя, и без них можно было бы легко обойтись, кабы Природа не давала счастливую возможность в мыслях совершать то, что не дано совершить наяву. Там возможен обратный путь, и возвращение в молодость, и счастливая любовь (впрочем, что это я, любая — счастье), и верная дружба, и всё там есть, и всё там возможно… И отравился бы человек мечтой, и потерял бы способность к сопротивлению сегодняшнему дню, и ушел бы в другой мир, став наркоманом придуманного или исправленного им прошлого, не храни на плаву Бакенщик горящие метки наших поступков, проступков, ошибок и удач.

Бессмысленны попытки выровнять дорогу из прошлой жизни. Она все равно приведет в настоящее. Только бы правильно оценить знаки, оглянувшись, пока не закончился путь.



Киев. 1956 год. Открытие спартакиады Украинской ССР на республиканском стадионе имени Н. С. Хрущева. Фото: Владимир Сычев / ТАСС

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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