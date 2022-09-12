Принц Чарльз официально станет королем 10 сентября – детали

Карла III (экс-принца Чарльза) официально объявят новым королем Великобритании в субботу, хотя ранее говорилось, что это произойдет сегодня. Об этом утром сообщила газета The Times. Итак, рано утром 9 сентября новый король и королева-консорт Камилла вернутся из шотландского замка Балморал, где накануне на 97-м году умерла Елизавета II.

Сначала у короля состоится первая аудиенция с премьер-министром Лиз Трасс, а после – встреча с графом-маршалом, главным церемониймейстером и председателем геральдической палаты Великобритании Эдуардом Фицаланом-Говардом, 18-м герцогом Норфолка. Он занимает эту наследственную должность с 2002 года и несет ответственность за организацию предстоящих похорон, точная дата которых еще не известна.

Формальное провозглашение Чарльза королем еще не состоялось, но он стал им в ту же секунду, когда ушла из жизни его мать, а до коронации могут пройти месяцы.

Как пишет The Times, в 10:00 (12:00 по московскому времени) 10 сентября пройдет заседание совета престолонаследия, на котором и будет провозглашен новый суверен. Официальное объявление зачитают в Сент-Джеймсском дворце и в здании королевской биржи в Лондоне, а также созовут парламент для согласования текста послания с выражением соболезнований.

А пока сегодня в 18:00 (20:00 мск) в эфир должна выйти первая записанная телевизионная речь нового короля Карла III.