 

Принц Чарльз официально станет королем 10 сентября – детали

12.09.2022, 0:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Карла III (экс-принца Чарльза) официально объявят новым королем Великобритании в субботу, хотя ранее говорилось, что это произойдет сегодня. Об этом утром сообщила газета The Times. Итак, рано утром 9 сентября новый король и королева-консорт Камилла вернутся из шотландского замка Балморал, где накануне на 97-м году умерла Елизавета II. 

Сначала у короля состоится первая аудиенция с премьер-министром Лиз Трасс, а после – встреча с графом-маршалом, главным церемониймейстером и председателем геральдической палаты Великобритании Эдуардом Фицаланом-Говардом, 18-м герцогом Норфолка. Он занимает эту наследственную должность с 2002 года и несет ответственность за организацию предстоящих похорон, точная дата которых еще не известна.

Формальное провозглашение Чарльза королем еще не состоялось, но он стал им в ту же секунду, когда ушла из жизни его мать, а до коронации могут пройти месяцы.

Как пишет The Times, в 10:00 (12:00 по московскому времени) 10 сентября пройдет заседание совета престолонаследия, на котором и будет провозглашен новый суверен. Официальное объявление зачитают в Сент-Джеймсском дворце и в здании королевской биржи в Лондоне, а также  созовут парламент для согласования текста послания с выражением соболезнований.

А пока сегодня в 18:00 (20:00 мск) в эфир должна выйти первая записанная телевизионная речь нового короля Карла III.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03.21 / Жуткие вещи, увиденные на ночной реке

22.05.21 / Новосибирская полиция возбудила уголовное дело за распространение книг Солженицына в 1984 году

18.02.22 / Мнение: Эвакуация!

11.03.21 / В гостях у Памелы Андерсон: экскурсия по особняку актрисы в Малибу за 15 миллионов долларов

03.05.22 / Мнение: Мирный договор не нужен

02.08.21 / Хиппи. Дети цветов, переваренные обществом потребления

15.07.22 / Пенсионеры из Конго спасают лес, производя топливные брикеты из отходов

29.06.21 / Почему пуговицы были оберегами на Руси и как их использовать для исполнения желаний

15.02.22 / Асимметрия и резко законченные линии: восемь самых распространенных ошибок с тушью и подводкой для глаз

03.06.21 / Можно получить отравление водой. Почему не стоит пить, когда нет жажды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика