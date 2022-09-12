Образ дня: Моника Беллуччи на экстремально высоких шпильках на премьере фильма “Засуха” в Венеции

В четверг, 8 сентября, в Венеции состоялась премьера не только фильма “Блондинка”, но и фильма “Засуха” (Siccità), главную роль в котором сыграла Моника Беллуччи. 57-летняя актриса, конечно же, не могла пропустить такое событие. Она присоединилась к другим членам съемочной группы на красной дорожке, и внимание прессы сразу же было обращено к ней.

Для такого важного вечера актриса отдала предпочтение классическому, элегантному образу – черное платье со сложной драпировкой с акцентом на талии и V-образным вырезом дополняло роскошное бриллиантовое ожерелье. От других аксессуаров она отказалась, остановившись только на крошечном искрящемся клатче. За длинной юбкой скрывались босоножки на экстремальной шпильке – как актриса не них прошлась по дорожке, загадка.

Фильм “Засуха” режиссера Паоло Вирдзи рассказывает о страшной засухе в Риме, где три года не было дождя. Поскольку засуха становилась все сильнее с каждым днем, правила и обычаи в обществе стали меняться. В картине также снялись Сара Серайокко, Сара Лаззаро, Сильвио Орландо, Эдоардо Пургатори, Валерио Мастандреа, Виничио Маркиони, Елена Лиетти.