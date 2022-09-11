Die Welt – миссия «Крушение» — вывод с орбиты МКС без участия России станет рискованным манёвром

Американцы собираются совершить контролируемое падение Международной космической станции, но без участия РФ этот манёвр превратится в рискованное предприятие, пишет Die Welt. Дело в том, что за торможение комплекса и его безопасный вывод с орбиты должна была отвечать российская техника, но Москва собирается покинуть проект раньше запланированного срока. Поэтому оставшимся пользователям МКС придётся найти надёжную альтернативу, чтобы никто на Земле не пострадал, но это не так просто.



AP

США планируют выполнить «мега-манёвр» и вывести с орбиты Международную космическую станцию без участия России, пишет Die Welt. Изначально планировалось, что эксплуатация МКС продлится до 2030 года, но Москва решила выйти из проекта уже в 2024 году. При этом за торможение космического комплекса и его безопасное контролируемое падение должна была отвечать российская техника, а именно два грузовых корабля «Прогресс». Теперь же американцам, европейцам, канадцам и японцам придётся искать альтернативу.

Станция весом 450 тонн кружится вокруг Земли на высоте в 400 км со скоростью 8 км/с. Полный оборот вокруг планеты занимает всего 93 минуты. Контролируемое падение такой сложности вовсе не похоже на обычную утилизацию маленьких спутников, чьи обломки сгорают при входе в атмосферу. Есть риск, что части орбитального «колосса» могут долететь до поверхности, ведь некоторые из них сделаны из термостойкого титана. Это представляет опасность для людей, заявили в американском космическом агентстве NASA, так что нельзя допустить ошибки.

Инциденты такого рода происходят постоянно, продолжает немецкое издание. Недавно обломки китайской ракеты рухнули недалеко от поселений на побережье острова Борнео — впрочем, это было неконтролируемое падение. Также недавно в Австралии упали части спутника американской компании SpaceX.

При этом возможно, что выполнить рискованную миссию «Крушение» придётся гораздо раньше, продолжает немецкое издание. Дело в том, что МКС может повредить космический мусор или маленькие метеориты. За космическими обломками ведётся постоянное наблюдение, и на станции уже даже совершались манёвры по уклонению от них, однако угроза всё равно остаётся, и исходит она даже от объектов диаметром 5 см.

В качестве альтернативы российскому «Прогрессу» эксперты из Европейского космического агентства предлагают использовать модифицированную версию транспортного корабля Cygnus, который производит американский концерн Northrop Grumman. Он может послужить идеальной заменой, но в NASA предупреждают, что «разработка, испытания и сертификация займут годы».

С окончанием срока эксплуатации МКС история космических станций с постоянным экипажем не закончится. Эксперты убеждены в том, что космонавты продолжат кружиться вокруг Земли, но уже на коммерческих комплексах. По имеющимся подсчётам, в период с 2028 по 2030 годы на орбите может появится один или два таких объекта. Один из проектов называется Orbital Reef, реализуемый при участии американской частной аэрокосмической компании Blue Origin, созданной основателем Amazon Джефом Безосом. Пользоваться ей, возможно, смогут и европейцы, заключает немецкое издание.