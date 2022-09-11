Watson – ЕС вынуждает Швейцарию присоединиться к визовым ограничениям для россиян

В понедельник Евросоюз приостановит действие визового соглашения с Россией — и теперь россиянам будет труднее попасть в Шенгенскую зону, пишет Watson. Того же самого Брюссель ожидает теперь от Швейцарии, которая не входит в союз, но является ассоциированным членом Шенгенского пространства. И, судя по всему, Швейцарии придётся присоединиться к штрафным мерам.



AP

В понедельник Евросоюз отменяет визовые послабления для граждан России, пишет Watson. Чтобы получить разрешение на краткосрочное посещение Шенгенской зоны, им теперь нужно заплатить не €35, а €80. К тому же заявителю нужно предоставить больше документов и готовиться к тому, что время ожидания рассмотрения запроса может занимать до 45 дней.

Такие меры ЕС принял в качестве компромисса, поясняет швейцарское издание. Дело в том, что западноевропейские страны, например Германия и Франция, предостерегали от разрыва всех связей с российским гражданским обществом, а страны Прибалтики, Финляндия и Польша, напротив, активно настаивали на введении полного запрета на визы.

У этих стран есть общая граница с Россией, из-за чего они опасаются за свою безопасность. В связи с этим они объявили о том, что прекратят выдавать разрешения на въезд. При этом пока неизвестно, будут ли они принимать визы, выданные другими государствами — членами ЕС. Исключения собираются делать для членов семьи, студентов, журналистов и диссидентов.

Некоторые русские въезжают на территорию союза в том числе и с помощью швейцарских разрешительных документов, продолжает издание. В этом году до конца августа Швейцария выдала гражданам РФ приблизительно 7000 шенгенских виз. После того решения, которое приняли в Брюсселе, изменить свою политику придётся и ей. «Швейцария как ассоциированный член Шенгенского пространства ориентируется на гармонизацию визовой политики в странах Шенгена», — заявили в Государственном секретариате Швейцарии по вопросам миграции (SEM).

Поэтому в феврале после начала боевых действий на Украине швейцарские власти вслед за ЕС также ограничили въезд на свою территорию для чиновников и бизнесменов из России, напоминает Watson. Теперь же Национальный совет должен присоединиться к новым штрафным мерам Брюсселя и отменить визовое соглашение с Москвой. По имеющейся информации, соответствующее предложение уже разработано и его обсудят на предстоящем заседании совета в пятницу.

В SEM подчеркнули, что в случае отмены визовых послаблений для россиян в шенгенском пространстве всё равно продолжат действовать общие положения. Это означает, что граждане РФ смогут и дальше приезжать в Швейцарию. Всех, у кого уже есть действующая виза, гипотетические меры по сути не должны коснуться. Вопрос в том, как долго это продлится. В пятницу Еврокомиссия призвала страны — члены ЕС перепроверить уже выданные визы и опубликовала документы с необходимыми для этого директивами. В этом же документе Брюссель дал понять Швейцарии, что ожидает и от неё отмены двустороннего визового соглашения с Россией, заключает издание.