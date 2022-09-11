Ученые рассказали, можно ли обернуть вспять старческое слабоумие

Американские специалисты из Массачусетского технологического института выяснили, что среди прочих факторов, влияющих на риск развития деменции, главным является наследственный генетический. Они доказали это в результате новой исследовательской работы.

Оказывается, у всех людей есть две копии гена APOE, влияющего на липидный обмен. Каждая из копий имеет по три варианта, определенная комбинация которых и указывает на риск столкнуться с болезнью Альцгеймера. Также на риски влияют макрофаги нервной ткани, так как они экспрессируют ген APOE4.

Эти данные в скором будущем помогут создать генетические способы борьбы с деменцией и эффективные методы профилактики развития старческого слабоумия.