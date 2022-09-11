 

Ученые рассказали, можно ли обернуть вспять старческое слабоумие

11.09.2022, 23:36, Разное
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Американские специалисты из Массачусетского технологического института выяснили, что среди прочих факторов, влияющих на риск развития деменции, главным является наследственный генетический. Они доказали это в результате новой исследовательской работы.

Оказывается, у всех людей есть две копии гена APOE, влияющего на липидный обмен. Каждая из копий имеет по три варианта, определенная комбинация которых и указывает на риск столкнуться с болезнью Альцгеймера. Также на риски влияют макрофаги нервной ткани, так как они экспрессируют ген APOE4.

Эти данные в скором будущем помогут создать генетические способы борьбы с деменцией и эффективные методы профилактики развития старческого слабоумия.


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