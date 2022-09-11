 

Тайванские ученые нашли новое применение паучьему шелку

11.09.2022, 23:35, Разное
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Паучий шелк могут начать использовать в качестве материала для разработки биологических сенсоров, которые будут применять в диагностике патологий труднодоступных органов. Эксперты уже провели успешные испытания шелка древесного паука Nephila pilipes.

В процессе эксперимента специалисты покрыли нити шелка смолой, которая застывает от воздействия света. Также полученные нити обработали частицами золота для лучшей проводимости электрического тока. В результате получилось биологическое оптическое волокно.

Один конец волокна опустили в раствор сахаров, а второй подключили к специальному прибору и источнику тока. Это помогло оценить концентрацию сахара в составе, тип используемых для его приготовления веществ и общее преломление раствора.


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