Тайванские ученые нашли новое применение паучьему шелку

Паучий шелк могут начать использовать в качестве материала для разработки биологических сенсоров, которые будут применять в диагностике патологий труднодоступных органов. Эксперты уже провели успешные испытания шелка древесного паука Nephila pilipes.

В процессе эксперимента специалисты покрыли нити шелка смолой, которая застывает от воздействия света. Также полученные нити обработали частицами золота для лучшей проводимости электрического тока. В результате получилось биологическое оптическое волокно.

Один конец волокна опустили в раствор сахаров, а второй подключили к специальному прибору и источнику тока. Это помогло оценить концентрацию сахара в составе, тип используемых для его приготовления веществ и общее преломление раствора.