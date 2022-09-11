 

Журналист Гавра извинился перед Пригожиным за распространение недостоверных сведений

11.09.2022, 23:20, Разное
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Ранее автором был опубликован материал о медиаатаке на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова со стороны предпринимателя. Обозреватель уверял, что даже знает о суммах, которые якобы потратил Пригожин на то, чтобы бросить тень на главу городской администрации.

“В связи с этим редакция сетевого издания “Региональные комментарии” и автор публикации Гавра Дмитрий Петрович приносят свои извинения Пригожину Евгению Викторовичу за распространение в отношении него не соответствующих действительности сведений”, — говорится в сообщении.

Представители издания признали, что информация о выпадах в сторону Пригожина совершенно не соответствует действительности.


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