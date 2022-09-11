Как электросамокат может навредить здоровью: мнение профессора

Малогабаритные электрические средства передвижения с

недавних пор прочно вошли в нашу жизнь и стали неотъемлемой частью городского

трафика. Сегодня любой желающий может покататься на арендованном

электросамокате, а многие покупают личное двухколесное транспортное средство,

чтобы вообще отказаться от пеших прогулок.

Разумеется, подобное изменение образа жизни может негативно

сказаться на здоровье. Эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор Наталья

Мокрышева и вовсе не рекомендует пользоваться электросамокатами.

В интервью газете “Комсомольская правда” она

рассказала о вреде данного транспортного средства. Ученый подчеркнула, что

длительное использование электросамоката может привести к ожирению.

Проблема ожирения в России стоит довольно остро. По расчетам

специалистов, за следующие 30 лет наша страна может суммарно потерять более четырех

процентов ВВП из-за данной ситуации. Параллельно избыточный вес создает основы

для повышения уровня смертности.

Основными фактором ожирения является окружающая среда,

полагают ученые. Сегодня многие люди самостоятельно подвергают себя опасности.

К примеру, отказ от пеших прогулок на свежем воздухе тоже является фактором

риска, поэтому электросамокаты несут опасность для здоровья.