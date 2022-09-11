 

Король Карл III и королева-консорт Камилла прибыли в Букингемский дворец

11.09.2022, 22:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Несколько часов назад новый король Великобритании Карл III на самолете вернулся в Лондон из Шотландии, где в замке Балморал в четверг днем умерла королева Елизавета II. В прямом эфире всех наицональных телеканалов можно было видеть, как у ограды Букингемского дворца Чарльз приветствовал подданных, пожимая некоторым руки, и одновременно принимал их соболезнования.

Выйдя из королевского Бентли, который следовал из аэропорта Нортхолт, Его Величество сразу подошел к собравшимся у дворца. После недолгого общения с подданными он и королева-консорт Камилла осмотрели стихийный мемориал из цветов, писем и портретов Елизаветы II (местные журналисты говорят, что в цветочных магазинах города кончились цветы), а затем удалились во дворец. К слову, над ним теперь развевается личный флаг короля, обозначая, что он находится в своей лондонской резиденции.

Эксклюзивное видео из прямой трансляции смотрите в нашем Telegram-канале.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10.20 / Мнение: Почему Армения медлит с обращением в ОДКБ?

19.05.22 / В Баку с размахом отметили день рождения Александра Беглова

29.07.20 / Человека можно погрузить в спячку как медведя

25.05.22 / Епифанов день: народные приметы в праздник 25 мая

01.06.22 / Ожирение связали с мужским бесплодием

29.01.22 / Мнение: Украина, Прибалтика, Казахстан, Мали

08.02.22 / В паутине: новый смелый выход беременной Рианны в Лос-Анджелесе

10.09.20 / Фонд кино выделит 200 миллионов рублей на съемки художественного фильма про создание поисковой системы «Спутник»

06.12.21 / Спасибо, что живые – Личное мнение

15.10.20 / «Черный принц» – спутник инопланетной цивилизации на околоземной орбите?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика