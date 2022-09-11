Король Карл III и королева-консорт Камилла прибыли в Букингемский дворец

Несколько часов назад новый король Великобритании Карл III на самолете вернулся в Лондон из Шотландии, где в замке Балморал в четверг днем умерла королева Елизавета II. В прямом эфире всех наицональных телеканалов можно было видеть, как у ограды Букингемского дворца Чарльз приветствовал подданных, пожимая некоторым руки, и одновременно принимал их соболезнования.

Выйдя из королевского Бентли, который следовал из аэропорта Нортхолт, Его Величество сразу подошел к собравшимся у дворца. После недолгого общения с подданными он и королева-консорт Камилла осмотрели стихийный мемориал из цветов, писем и портретов Елизаветы II (местные журналисты говорят, что в цветочных магазинах города кончились цветы), а затем удалились во дворец. К слову, над ним теперь развевается личный флаг короля, обозначая, что он находится в своей лондонской резиденции.

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