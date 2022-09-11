Внук Елизаветы II принц Гарри не успел проститься с бабушкой

Грустнее того факта, что вчера не стало королевы Великобритании, может быть только тот, что принц Гарри не успел проститься с бабушкой. Дорога в Балморал заняла у герцога Сассекского слишком много времени. При этом, напомним, его жена Меган Маркл решила не лететь в Шотландию, ровно как и жена принца Уильяма – Кейт Миддлтон.

Как пишет Daily Mail, самолет принца вылетел из лондонского аэропорта Лутон с опозданием на 20 минут – в 17:35 по местному времени. Полет до Абердина составил один час и 11 минут. Борт должен был приземлиться в 18:29, за минуту до заявления о кончине королевы, но сделал это лишь в 18:46.

Соответственно, когда королевская семья объявила о смерти Ее Величества, Гарри был на борту самолета. После Гарри пересел в автомобиль Range Rover и прибыл на нем в замок Балморал в 19:52. Фото Гарри в машине смотрите в нашем Telegram-канале. К этому времени главная страница их с Меган Маркл сайта Archewell была заменена черной страницей с надписью:

В память о Ее Величестве королеве Елизавете II 1926–2022.

Из-за того, что дворец до сих пор не назвал точное время смерти королевы, сложно судить о том, кто успел попрощаться с ней. Определенно точно это удалось ее старшим детям – принцу Чарльзу (новому королю Карлу III) и его сестре принцессе Анне. Все потому, что они уже были в Шотландии и добрались до места на вертолете. Из Лондона же одним бортом до Гарри прилетели принцы Уильям, Эндрю и Эдвард с супругой графиней Софи Уэссекской – их фото по приезде в замок смотрите в нашем Telegram-канале. Все они прибыли в Балморал около пяти вечера и неясно, была ли в этот момент Елизавета жива.

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