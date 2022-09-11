 

В «Единой России» оценили предварительные результаты выборов

11.09.2022, 22:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По оценке единороссов, предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса, сообщил замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко.

«По нашей оценке, результаты «Единой России» одни из самых лучших», – приводит РИА «Новости» слова политика, сказанные им в ходе марафона «Ночь выборов».

Ревенко добавил, что это произошло «на волне патриотического консенсуса».

По мнению политика, избиратели видели работу партии в направлении спецоперации на Украине, реализации гуманитарных проектов. Сплочению граждан способствовало и санкционное давление на нашу страну.

Замсекретаря генсовета «Единой России» также отметил реализацию Народной программы партии на благо россиян. «Партия подтвердила свое лидерство и нарастила авторитет», – подчеркнул единоросс.

При этом оппозиционные партии «упустили момент» в ходе подготовки к избирательной кампании, полагает Ревенко.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что прошедшая избирательная кампания продемонстрировала консолидацию огромного числа людей вокруг решения президента Владимира Путина о необходимости проведения специальной военной операции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12.20 / Татаров останется замглавы Офиса президента Украины, несмотря на скандалы – СМИ

27.01.22 / США указали Китаю на риски для мировой безопасности и экономики в случае нападения России на Украину

16.02.22 / Сборная РФ по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр

23.04.21 / NTD – кубинцам приходится лечиться травами из-за дефицита лекарств

17.09.21 / Французские производители шампанского согласились на требование РФ называть его “игристым” и возобновили поставки – The Times

04.12.20 / Как в развивающихся странах — спустя месяц после выборов в США остаются неподсчитанные голоса

16.06.22 / «Росатом» и «Россия – страна возможностей» намерены вместе искать и развивать таланты

12.10.20 / Украина – Польша: плечом к плечу 

17.12.20 / Германия одобрила санкции ЕС по инциденту с Навальным

26.05.21 / Путин: Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика