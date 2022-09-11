В «Единой России» оценили предварительные результаты выборов

По оценке единороссов, предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса, сообщил замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко.

«По нашей оценке, результаты «Единой России» одни из самых лучших», – приводит РИА «Новости» слова политика, сказанные им в ходе марафона «Ночь выборов».

Ревенко добавил, что это произошло «на волне патриотического консенсуса».

По мнению политика, избиратели видели работу партии в направлении спецоперации на Украине, реализации гуманитарных проектов. Сплочению граждан способствовало и санкционное давление на нашу страну.

Замсекретаря генсовета «Единой России» также отметил реализацию Народной программы партии на благо россиян. «Партия подтвердила свое лидерство и нарастила авторитет», – подчеркнул единоросс.

При этом оппозиционные партии «упустили момент» в ходе подготовки к избирательной кампании, полагает Ревенко.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что прошедшая избирательная кампания продемонстрировала консолидацию огромного числа людей вокруг решения президента Владимира Путина о необходимости проведения специальной военной операции.

—