Прокремлевский политолог: Проведение выборов в условиях СВО говорит о зрелости демократии в России

«В стране идет нормальный политический процесс, поэтому решение провести выборы по графику в условиях специальной военной операции было совершенно правильным», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков, комментируя итоги Единого дня голосования на Дальнем Востоке.

«Мы уже получаем первые данные по итогам голосования. И, например, на выборах в Сахалинскую областную думу и городскую думу Петропавловск-Камчатского городского округа лидирует «Единая Россия». Партия продемонстрировала очень высокие результаты, которые не наблюдались с 2017 года», – рассказал политолог Александр Рудаков.

Эта же тенденция подтверждается результатами выборов по одномандатным округам Приморья и в Хабаровскую городскую думу, где лидирующие позиции на данный момент занимает «Единая Россия».

«Это объясняется мобилизацией общества вокруг курса президента, «донбасского консенсуса», а также вокруг запроса на защиту суверенитета РФ от внешней угрозы. То есть это общенациональный мобилизующий фактор, который проявил себя на Дальнем Востоке», – объяснил собеседник.

«Вторая причина, – продолжил Рудаков, – это результат тех усилий, которые приложил федеральный центр, направленных на развитие региона. Также о себе дали знать реализованные региональные проекты и координация властей всех уровней, достигнутая усилиями федерального центра во главе с полпредом Юрием Трутневым».

Кроме того, кампания была высококонкурентной, указал Рудаков. «Свидетельство тому – показатели участия множества политических партий в избирательном процессе. Растет количество тех сил, которые участвуют в выборах, заявляют о себе и продвигают свои программы», – подчеркнул собеседник.

Рудаков убежден: решение проводить выборы в условиях специальной военной операции РФ в Украине было совершенно правильным. «Это говорит о зрелости наших демократических институтов, о стабильности государства и о том, что в стране идет нормальный политический процесс. Политическая мобилизация и поддержка курса президента носят абсолютно органичный характер. И это показали прошедшие выборы», – заключил Рудаков.

Напомним, выборы различных уровней проходили в РФ в течение трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября. Всего было проведено около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

Нарушения на выборах малы и «скучноваты», из 3246 звонков, поступивших на горячую линию ЦИК, только 93 содержали информацию о возможных нарушениях, рассказали эксперты. При этом в воскресенье зарегистрировано 122 потенциально опасных воздействия на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии РФ и 2 DDos-атаки.

По мнению политолога Павла Данилина, несистемная оппозиция получила обидное поражение на прошедших выборах.

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