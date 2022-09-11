Зеленский перечислил оставшиеся без света в результате российских обстрелов области Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей страны. По его данным, полное отключение электроэнергии произошло в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.

«Полное отключение электроэнергии в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

Как сообщало украинское издание «Вести», отключение электроэнергии или перебои с ее подачей в воскресенье вечером фиксируются в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины. При этом уточняется, что в отдельных городах электричества нет, в других наблюдаются скачки напряжения. Ряд местных властей подтвердили отключения и перебои со светом, передает ТАСС.

«Примерно в 19.00 мск пошли сообщения о пусках «Калибров» из Черного и Каспийского морей. Крылатые ракеты поразили ТЭЦ под Харьковом и Кременчугом, но возможно, целей было еще больше. Это привело к перебоям с электричеством в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской и Одесской областях. Часть регионов [Украины] остались без света, там нет связи и интернета, отменено движение поездов», – информирует Фронтовое информационное агентство ANNA-News в своем Telegram-канале.

«В результате ночных ударов по объектам энергогенерации, сильно повреждены 2 ТЭС, что вызвало кризис энергоснабжения в ряде областей Украины», – информирует российский военкор Котенок в своем Telegram-канале. «По предварительным данным, поражены Харьковская ТЭЦ-5 и Кременчугская ТЭЦ», – сказал Котенок. Он также опубликовал видеокадры последствий удара по Харьковской ТЭЦ-5, уточнив, что офис Владимира Зеленского «подтверждает попадание двух ракет». «При системном воздействии на энергосистему, РФ вполне в состоянии добиться энергетического коллапса на Украине», – считает Котенок.

Как информирует Telegram-канал TOGARMA, большая часть энергетической инфраструктуры Украины находятся на юго-востоке страны. По имеющимся у него данным, в воскресенье «ВС РФ ударили по ключевым ТЭС на северо-востоке [Украины] и тем самым обесточили несколько Северных и восточных областей Украины. Энергосистема Украины не справилась и отсюда новости, что из-за разбалансировки энергосистемы Южноукраинская и Хмельницкая АЭС отключают от сети блоки».

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