 

Специалисты рассказали о пользе цикория

11.09.2022, 22:15, Разное
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Большинство людей не могут найти замену кофе из-за постоянной привычки пить его по утрам, но специалисты уверены, что большое количество бодрящего напитка способно не только принести пользу организму, но и вред в виде увеличения артериального давления и частоты пульса.

Если кофе противопоказано, то рекомендуется заменить его цикорием. В корнях и зелени этого растения содержится много полисахаридов, включая инулин. Это пребиотик, который улучшает состояние кишечного микробиома. Помимо этого, напиток улучшает усвоение кальция, магния и фосфора, нормализует уровень холестерина в крови человека.

Исследования показали, что цикорий является очень полезным напитком, поэтому рекомендуется чередовать его прием с употреблением кофе, которое полезно в умеренных количествах.


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