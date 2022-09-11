Специалисты рассказали о пользе цикория

Большинство людей не могут найти замену кофе из-за постоянной привычки пить его по утрам, но специалисты уверены, что большое количество бодрящего напитка способно не только принести пользу организму, но и вред в виде увеличения артериального давления и частоты пульса.

Если кофе противопоказано, то рекомендуется заменить его цикорием. В корнях и зелени этого растения содержится много полисахаридов, включая инулин. Это пребиотик, который улучшает состояние кишечного микробиома. Помимо этого, напиток улучшает усвоение кальция, магния и фосфора, нормализует уровень холестерина в крови человека.

Исследования показали, что цикорий является очень полезным напитком, поэтому рекомендуется чередовать его прием с употреблением кофе, которое полезно в умеренных количествах.