В Йельском университете оживили органы мертвой хрюшки по технологии OrganEx

Американские специалисты представили свою новую разработку – технологию OrganEx, которая помогает поддерживать работу органов даже после смерти. Эксперименты на теле умершей свиньи продемонстрировали эффективность и перспективность применения созданной системы.

Разработали технологию научные сотрудники Йельского университета в Соединенных Штатах Америки. Она представляет собой систему автономного жизнеобеспечения с рядом дополнительных приборов для управления процессов поддержания функционирования организма.

По словам ученых, им удалось подключить все оборудование и восстановить работу органов свиньи, которая умерла всего за один час до начала проведения эксперимента.