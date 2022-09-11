Кто, что, куда и зачем натянул: омолаживающая пластика звезд

В эстетической косметологии настоящий знак качества – отсутствие следов вмешательства. И когда свое лицо не потеряно, а внешний вид не только прекрасен, но еще и визуально потерял несколько лет – работе хирурга можно только поаплодировать.

Круговая подтяжка лица

От биологического старения не удается скрыться никому. Вернуть лицу четкие контуры и подарить свежий вид можно с помощью круговой подтяжки. Ярко-выраженный эффект можно получить, когда признаки старения уже налицо, поэтому многие знаменитости прибегают к этому вмешательству не раньше 45-55 лет. Кстати, операцию делают не только комплексно: мужчины нередко просят хирурга поработать с отдельными частями лица. Как правило, это подбородок и эндоскопия лба. Лицевой каркас становится четким, явные признаки старения уходят, а вместе с ними и комплексы. Как правило, после подтяжки, врач назначает дополнительные бьюти-процедуры, которые усиливают полученный эффект.

Среди звезд наиболее удачный результат от круговой подтяжки получился у Майкла Дугласа. В свой уже приличный возраст актер по-прежнему востребован. Свою первую операцию он сделал еще до свадьбы с Кэтрин Зета-Джонс, которая младше Майкла на 25 лет, чтобы достойно и молодо выглядеть на церемонии бракосочетания. И это ему прекрасно удалось! Спустя несколько лет была и вторая подтяжка. Майкл мириться с возрастом пока не планирует, но все эстетические манипуляции делает под наблюдением профессионала. Именно это помогает выглядеть гармонично, а не стать “жертвой” неудачной пластики, как, например, Микки Рурк или Карла Бруни.

Ринопластика

Ринопластика считается одной из самых популярных операций и многие молодые звезды прибегают к ней, чтобы исправить недостатки, почувствовать уверенность в себе и сделать заметный скачок в карьере. Так произошло в случае с Беллой Хадид или Блейк Лайвли. Хотя список можно продолжать и продолжать. Но к коррекции носа можно прибегнуть и для омолаживающего эффекта. С возрастом, как правило, лицо становится более осунувшимся и нос начинает выделяться сильнее. К тому же, может опуститься и загнуться кончик носа, что только подчеркнет старческий вид. Ринопластика способна ситуацию разрешить самым достойным образом. Например, известный рок-музыкант Оззи Осборн уменьшил раздражавший его крупный нос уже в солидном возрасте. Своим поклонникам он сообщил, что пластика сделала его более уверенным в себе и счастливым. Очень аккуратно поработала с носом и певица Гвен Стефани, сделав его более четким и структурным.

Блефаропластика

Многие звезды доверяют свои глаза врачам: кто-то удачно, кто-то не очень, но приблизиться к мечте о свежем открытом взгляде хочется независимо от пола или возраста. Какого еще эффекта можно добиться? Конечно, стереть следы возраста или исправить нависшее веко или опущенные внешние уголки. Примером удачной блефаропластики можно считать глаза Шарлиз Терон. В ее случае, скорее всего, была проведена эндоскопическая операция – ювелирная работа хирурга позволила решить проблему опущения верхнего века. И как итог – широко распахнутые глаза и молодой свежий взгляд.