Высокая талия и открытая щиколотка: трендовые детали осени, которые сделают актуальными любые джинсы

Сейчас в моде самые различные стили джинсов, классические и ретро-стили, которые являются актуальными для осенней моды. Однако, не обязательно только лишь модные тенденции этой одежды имеют значение. Важно то, какой именно покрой брюк лучше всего смотрится на фигуре. Вот несколько отличных вариантов джинсов, которые можно для себя выбрать на осень.

Джинсы с завышенной талией

Такие брюки уже достаточно давно стали самым настоящим хитом. и они еще долго не выйдут из моды. Это совсем не случайно.

Такие брюки помогают сделать фигуру очень женственной, подчеркивают линию талии и ягодиц.

В сочетании с правильными аксессуарами, джинсы такого фасона помогают создать очень женственный образ.

Модель с широкими штанинами

Такой фасон является более удобным, чем узкие джинсы. Можно оставить в прошлом обтягивающие, плиссированные или модели с разрезами. Джинсы свободного покроя очень красивые, а также помогают акцентировать внимание на тонкой талии.

Такая модель станет отличным вариантом как для осени, так и для зимы. Такие джинсы прекрасно стройнят. Можно найти брюки в самых различных цветовых вариациях.

Модель с прямыми штанинами

Многие считают, что такие джинсы не слишком хорошо подчеркивают фигуру, но это совершенно не так. Это самая настоящая классика, которая хорошо подойдет как худым, так и полным девушкам, а также станут хорошим вариантом для женщин, старше 50 лет.

Фасоны прямого покроя достаточно разнообразны. В зависимости от размера и расположения карманов, цвета брюк и высоты талии во многом будет зависеть конечный результат.

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Это очень удобный вариант для повседневной носки, но также может быть актуален и в рамках офисного стиля, несмотря на довольно простой покрой. В сочетании с блейзером и туфлями или сапогами на высоком каблуке получается шикарный женственный образ.

Мешковатая модель

Такой покрой может быть довольно спорным, но смотрится он очень стильно. Это довольно интересный и непринужденный наряд.

В последнее время такой покрой все больше набирает обороты. С мешковатыми джинсами можно создать совершенно любой, шикарный и просто невероятный образ, самое главное, правильно подобрать аксессуары.

Мешковатые джинсы очень хорошо подчеркивают линию талии и область ягодиц. Это отличный выбор для девушек с полными бедрами.

Стоит сочетать такой наряд вместе с рубашками и красивыми блузами. Аксессуары при этом могут быть довольно простыми. Это сделает внешний вид особенно стильным и неповторимым.

А-силуэт

Это самый популярный фасон джинсов. Такие брюки отлично стройнят. Это ретро стиль, который прекрасно подчеркивает женственные формы, вытягивает и делает фигуру стройнее.

В сочетании с обувью на высоком каблуке эффект коррекции фигуры может быть еще больше.

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Джинсы А-силуэта помогают выглядеть просто шикарно и очень стильно. Стоит сочетать их вместе с рубашками, блейзерами, блузами. Также стоит добавить красивые украшения. Это позволит превратить обычные брюки в элегантную и изысканную вещь.

Укороченные джинсы

Такая модель является очень модной. Укороченные джинсы выглядят просто шикарно.

Чтобы добавить своему образу особый стиль и притягательность, нужно добавить флисовую куртку. Чуть более широкий и свободный покрой отлично выглядит с укороченными штанинами. Это помогает подчеркнуть стройные лодыжки и сделать фигуру более женственной.

Можно как приобрести укороченные джинсы, так и выбрать обычные брюки и просто их подвернуть. Эта модель помогает придать образу особую притягательность. Отлично подойдет для повседневной носки, но можно использовать и в качестве офисного варианта.

Стоит сочетать с туфлями или ботильонами, чтобы создать современный образ.